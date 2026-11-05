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167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026
Ситуація на фронті 5 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 5 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4873 дрони-камікадзе та здійснив 1677 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

5 листопада на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 45 окупантів, 16 – поранено, знищено 12 одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів, три пункти управління БпЛА та 20 укриттів. Пошкоджено сім одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, один засіб РЕБ, один спеціальний засіб, шість пунктів управління БпЛА та 157 укриттів противника. Знищено або подавлено 242 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували чотири керовані авіабомби, здійснили 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один обстріл із застосуванням РСЗВ.

167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Мала Вовча та в районі Охрімівки.

167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи в бік Радьківки.

167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Три спроби загарбників просунутися відбивали в бік Ставків, Діброви та у районі населеного пункту Зарічне.

167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Юрківка та Миколаївка.

167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали дев’ять ворожих штурмів: у районах населених пунктів Костянтинівка, Степанівка та в бік Розкішного.

167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Чотирнадцять атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Добропілля, Святогорівка, Сергіївка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026 фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили сім ворожих атак у бік населених пунктів Єгорівка, Косівцеве, Гірке та поблизу Добропілля.

167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026 фото 8

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи в бік населеного пункту Лук’янівське.

167 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 листопада 2026 фото 9

На Придніпровському, Олександрівському, Краматорському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

Нині триває 1716-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб обстріл ворог

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