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«Не всі новинки дійдуть до полиць»: відоме видавництво звернулося до читачів після атаки РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Не всі новинки дійдуть до полиць»: відоме видавництво звернулося до читачів після атаки РФ
Наслідки ворожої атаки на видавництво та мережу книгарень «Клуб Сімейного Дозвілля»
фото: мережа книгарень «Клуб Сімейного Дозвілля»

У компанії зазначили, що наразі складно оцінити остаточний обсяг втрат і кількість книжок, які вдасться врятувати

Видавництво «Клуб сімейного дозвілля» (КСД) розповіло про наслідки ворожої атаки на свій склад, де зберігалося орієнтовно 300 тис. примірників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву КСД.

Зруйнована окупантами будівля книгарні
Зруйнована окупантами будівля книгарні
фото: мережа книгарень «Клуб Сімейного Дозвілля»
«Не всі новинки дійдуть до полиць»: відоме видавництво звернулося до читачів після атаки РФ фото 1
фото: мережа книгарень «Клуб Сімейного Дозвілля»

У компанії зазначили, що наразі складно оцінити остаточний обсяг втрат і кількість книжок, які вдасться врятувати.

Поки не відомо, скільки книг вдасться врятувати після пожежі
Поки не відомо, скільки книг вдасться врятувати після пожежі
фото: мережа книгарень «Клуб Сімейного Дозвілля»

«На складі були пожежі, їх гасили рятувальники, а сильне задимлення вплинуло й на якість примірників, які не постраждали безпосередньо від вогню та води», – повідомили у видавництві.

Знищене ворогом виробництво книг
Знищене ворогом виробництво книг
фото: мережа книгарень «Клуб Сімейного Дозвілля»

Попри надскладну ситуацію, КСД презентує новинки листопада, офіційний старт продажів яких у мережі було заплановано на 5 листопада. Однак через наслідки обстрілу логістика зазнала змін:

  • Частина нових видань уже є в окремих магазинах мережі;
  • Деякі книжки не зможуть потрапити до фізичних книгарень взагалі;
  • Окремі новинки будуть доступні для купівлі виключно онлайн.
Деякі книги вдалося врятувати
Деякі книги вдалося врятувати
фото: мережа книгарень «Клуб Сімейного Дозвілля»

Книгарня закликає читачів поставитися з розумінням до можливого дефіциту конкретних видань на полицях і радить перевіряти наявність книг у своїх містах через офіційний сайт, застосунок або обирати інші наявні позиції з асортименту для підтримки видавництва.

Нагадаємо, 27 жовтня російські окупанти атакували склад видавництва «Клуб сімейного дозвілля» (КСД). У видавництві зауважили, що наслідки атаки неминуче вплинуть на вихід новинок, старт яких планувався на 5 листопада.

До слова, 18 жовтня внаслідок падіння кількох ворожих ракет руйнувань зазнала Книжкова палата України у Києві. Вибухи поблизу Книжкової палати прогриміли близько 23:00 18 жовтня. За словами керівниці, ударна хвиля пошкодила адміністративний корпус та архівосховище, де повилітали двері та потріскалися стіни. 

Теги: книги обстріл

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