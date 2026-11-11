Дрон РФ влучив у ліцей на Київщині: в укритті було понад 170 дітей

Під час атаки в укритті перебувала 171 дитина, а також вчителі та персонал навчального закладу

Жертв та потерпілих вдалося уникнути завдяки дотриманню правил безпеки

У Яготині Київської області ворожий безпілотник влучив у територію цивільного ліцею. Завдяки своєчасному переходу до укриття ніхто з дітей та працівників закладу не постраждав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

«Буквально пів години тому сталося влучання ворожого дрона по території ліцею в Яготині. Це звичайний заклад для діток, немає жодного військового сенсу», – повідомив Ткаченко.

За словами Ткаченка, жертв та потерпілих вдалося уникнути завдяки дотриманню правил безпеки: під час атаки в укритті перебувала 171 дитина, а також вчителі та персонал навчального закладу.

Наразі рятувальники ДСНС завершують ліквідацію пожежі на території ліцею, після чого фахівці розпочнуть прибирання та відновлення благоустрою.

Унаслідок вибуху також пошкоджено легковий автомобіль, паркан та вікна у двох приватних житлових будинках, розташованих поруч зі школою. На місці події продовжують працювати всі екстрені та комунальні служби.

Нагадаємо, зранку 11 листопада у Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджений приватний будинок. Інформація про пошкодження будинку з'явилася після відбою повітряної тривоги, оголошеної через дронову небезпеку для столиці.

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння ворожого безпілотника сталося загоряння на відкритій території, також пошкоджено автомобіль.