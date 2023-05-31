Нова загроза Києву з боку Білорусі: що врятує столицю

Перекинуті в Білорусь ракетні комплекси С-400 становлять загрозу безпосередньо для Києва

Росія перекинула на територію Білорусі зенітні ракетні комплекси С-400, дальність яких – близько 200 кілометрів. Вони становлять велику загрозу для півночі України, зокрема, для Києва.

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Але столицю рятують протиракетні комплекси, надані союзниками нашої країни. Таку думку в інтерв'ю Obozrevatel висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

«Ворог перекидає в Білорусь ракетні комплекси С-400. Вони можуть стріляти у варіанті «земля-земля» на дальність до 200 кілометрів. Оскільки час у польоті у них малий, вони становлять загрозу, зокрема, безпосередньо для Києва», – розповів він.

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«Від них столицю рятує робота таких комплексів, як Patriot. Якщо розгортати його в тому напрямку, звідки можуть завдаватися удари, практично автоматично спрацьовує виявлення та знищення ракет», – пояснив генерал.

У контексті щоденних ракетних і дронових обстрілів Києва Романенко зауважив, що ворог відчуває певну нестачу точних ракет, «особливо балістичних, таких як «Іскандер», «Калібр». Водночас генерал підкреслив, що нашій країні не варто чекати, коли резерви агресора зменшаться. Необхідно знищувати носії та пускові установки ракет окупанта.

Романенко також заявив, що Україні необхідно активно взаємодіяти не лише зі своїми партнерами, а й з країнами, які досі зберігають нейтралітет з питання посилення української протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, 29 травня ворог атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розраховує, що Південна Корея допоможе Україні з оборонною технікою. Серед ключових потреб – ЗРК для відбиття російський повітряних атак та системи раннього попередження.