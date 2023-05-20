У Києві після вибуху виникла пожежа в багатоповерховій будівлі
Інформації про постраждалих наразі не надходило
Окупанти знову атакували столицю дронами. Після падіння уламків безпілотника в одному з районів міста виникла пожежа. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Як зазначається, загорівся дах багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі Києва.
«Усі потрібні служби працюють на місці. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги», – йдеться в повідомленні.
Оновлено о 1:45
За даними мера Києва Віталія Кличка, пожежа виникла на даху дев'ятиповерхового будинку в одному з житлових комплексів у Дніпровському районі.
«Усі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило», – заявив міський голова.
Оновлено о 1:59
КМВА повідомила, що відбувається локалізація пожежі площею приблизно 80м2 на даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста. Інформація щодо потерпілих поки не надходила. Дані уточнюються.
На Київщині триває повітряна тривога. Не покидайте укриттів та дотримуйтесь інормаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Нагадаємо, у ніч проти 20 травня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони у столиці, а також навколо повітряного простору Києва.
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