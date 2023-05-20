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У Києві після вибуху виникла пожежа в багатоповерховій будівлі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві після вибуху виникла пожежа в багатоповерховій будівлі
У місті та області триває повітряна тривога
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Інформації про постраждалих наразі не надходило

Окупанти знову атакували столицю дронами. Після падіння уламків безпілотника в одному з районів міста виникла пожежа. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Як зазначається, загорівся дах багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі Києва. 

«Усі потрібні служби працюють на місці. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги», – йдеться в повідомленні.

У Києві після вибуху виникла пожежа в багатоповерховій будівлі фото 1
скриншот: Telegram / КМВА

Оновлено о 1:45

За даними мера Києва Віталія Кличка, пожежа виникла на даху дев'ятиповерхового будинку в одному з житлових комплексів у Дніпровському районі.

«Усі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило», – заявив міський голова.

У Києві після вибуху виникла пожежа в багатоповерховій будівлі фото 2
скриншот: Telegram / Віталій Кличко

Оновлено о 1:59

КМВА повідомила, що відбувається локалізація пожежі площею приблизно 80м2 на даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста. Інформація щодо потерпілих поки не надходила. Дані уточнюються.

У Києві після вибуху виникла пожежа в багатоповерховій будівлі фото 3
скриншот: Telegram / КМВА

На Київщині триває повітряна тривога. Не покидайте укриттів та дотримуйтесь інормаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Нагадаємо, у ніч проти 20 травня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони у столиці, а також навколо повітряного простору Києва.

Теги: пожежа вибух Київ будинок

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