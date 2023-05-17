Користування громадським транспортом під час тривоги: Київ ввів нові правила

Починаючи з 22 травня, водії мають зробити зупинку біля найближчого укриття під час повітряної тривоги

Тепер наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З 22 травня у разі повітряної тривоги комунальне підприємство «Київпастранс» та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках. Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції у місті Києві.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Так уряд фактично закріпив заборону для водіїв громадського транспорту на ввімкнення музики чи фільмів у салонах автобусів. Тепер водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв – наприклад, гучно слухають музику або дивляться відео. Водіям своєю чергою заборонено вмикати у громадському транспорті музику або фільми. Це дозволяється, тільки якщо в салоні є навушники, або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідний закон про заборону музики у громадському транспорті Верховна Рада ухвалила ще в жовтні 2022 року. Тепер своєю постановою Кабмін закріпив цю заборону в правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

До слова, в Україні планують перевести весь процес купівлі-продажу автомобілів у цифровий формат через сервіс «Дія». Уже в серпні номери для авто можна буде купити онлайн, а у вересні будуть доступні послуги купівлі-продажу транспортних засобів.