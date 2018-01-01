Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам

Всі Посли запитували, скільки ще триватиме балаган під ВР, скільки стоятимуть пусті намети й триватиме імітація «протесту»

Маріїнський палац після реконструкції виглядає просто чудово. Сніг за вікном додає ефекту зимової казки. Востаннє була тут в 2006. Вчора Президент України провів щорічний дипломатичний прийом в Маріїнському. Президент і Перша Леді вітали гостей в відреставрованих залах. Це прекрасно, що традиція дипломатичних прийомів в Маріїнському

Маріїнський палац після реконструкції

Всі Посли запитували, скільки ще триватиме балаган під ВР, скільки стоятимуть пусті намети й триватиме імітація «протесту»

Маріїнський палац після реконструкції виглядає просто чудово. Сніг за вікном додає ефекту зимової казки. Востаннє була тут в 2006.

Вчора Президент України провів щорічний дипломатичний прийом в Маріїнському. Президент і Перша Леді вітали гостей в відреставрованих залах. Це прекрасно, що традиція дипломатичних прийомів в Маріїнському повертається.

В своїй промові перед послами Президент ще і ще раз закликав світ до солідарності з Україною в боротьбі за відновлення нашого суверенітету і територіальної цілісності. І особливу увагу присвятив заручникам - звільнення 74 бранців стало однією з ключових подій 2017 року, але ми не зупинимося, поки не звільнимо всіх бранців з окупованих територій і з тюрем РФ. Також президент говорив й про закон про реінтеграцію Донбасу, який визнає РФ агресором. Сподіваємося на підтримку світу у відновленні нашого суверенітету. Й, звичайно, прийом - чудовий привід поспілкуватися з друзями і колегами): Й дістати з шафи улюблену сукню в українському стилі):

P. S. Всі Посли запитували, скільки ще триватиме балаган під ВР, скільки стоятимуть пусті намети й триватиме імітація «протесту». Це «наметове містечко» з наметами без пікетувальників викликає, м'яко кажучи, здивування й має мало спільного з правом на мирний протест. Переадресувала їх запитання до однієї дуже опозиційної і «новообличної» фракції.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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