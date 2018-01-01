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    Думки вголос

    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам

    Всі Посли запитували, скільки ще триватиме балаган під ВР, скільки стоятимуть пусті намети й триватиме імітація «протесту»
    Маріїнський палац після реконструкції виглядає просто чудово. Сніг за вікном додає ефекту зимової казки. Востаннє була тут в 2006. Вчора Президент України провів щорічний дипломатичний прийом в Маріїнському. Президент і Перша Леді вітали гостей в відреставрованих залах. Це прекрасно, що традиція дипломатичних прийомів в Маріїнському
    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 12:02
    • Розсилка
    Маріїнський палац після реконструкції
    Маріїнський палац після реконструкції

    Всі Посли запитували, скільки ще триватиме балаган під ВР, скільки стоятимуть пусті намети й триватиме імітація «протесту»

    Маріїнський палац після реконструкції виглядає просто чудово. Сніг за вікном додає ефекту зимової казки. Востаннє була тут в 2006.

    Вчора Президент України провів щорічний дипломатичний прийом в Маріїнському. Президент і Перша Леді вітали гостей в відреставрованих залах. Це прекрасно, що традиція дипломатичних прийомів в Маріїнському повертається. 

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    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам
    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам
    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам
    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам
    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам
    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам
    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам
    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам
    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам
    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам
    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам
    Маріїнський палац після реконструкції знову привітно відчинив свої двері дипломатам

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    В своїй промові перед послами Президент ще і ще раз закликав світ до солідарності з Україною в боротьбі за відновлення нашого суверенітету і територіальної цілісності. І особливу увагу присвятив заручникам - звільнення 74 бранців стало однією з ключових подій 2017 року, але ми не зупинимося, поки не звільнимо всіх бранців з окупованих територій і з тюрем РФ. Також президент говорив й про закон про реінтеграцію Донбасу, який визнає РФ агресором. Сподіваємося на підтримку світу у відновленні нашого суверенітету. Й, звичайно, прийом - чудовий привід поспілкуватися з друзями і колегами): Й дістати з шафи улюблену сукню в українському стилі):

    P. S. Всі Посли запитували, скільки ще триватиме балаган під ВР, скільки стоятимуть пусті намети й триватиме імітація «протесту». Це «наметове містечко» з наметами без пікетувальників викликає, м'яко кажучи, здивування й має мало спільного з правом на мирний протест. Переадресувала їх запитання до однієї дуже опозиційної і «новообличної» фракції.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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