Зливала дані про енергетику та ЗСУ: 19-річна зрадниця отримала 15 років в'язниці

У жовтні 2025 року українка сфотографувала електричну підстанцію у Києві та передала відзняті матеріали російському куратору

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину

У Києві суд визнав 19-річну громадянку України винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Дівчина передавала ворогу дані про енергетику, залізницю та переміщення Сил оборони. Вирок суду – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Главком із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За матеріалами провадження, фігурантка справи через Telegram встановила зв’язок із представником держави-агресора та погодилася за грошову винагороду виконувати завдання в інтересах РФ. У жовтні 2025 року вона сфотографувала електричну підстанцію у Києві та передала відзняті матеріали російському куратору.

«Згодом за його вказівкою поїхала на Одещину, де збирала відомості про залізничну інфраструктуру. Зокрема, зняла на відео рух вантажного потяга, зробила скріншот місцевості, позначила напрямок його руху та передала ці дані представнику рф. У січні 2026 року вона облаштувала ще один пункт спостереження на Чернігівщині. Мобільний телефон під’єднала до павербанка для безперебійної роботи, встановила програми для віддаленого доступу та організувала онлайн-трансляцію ділянки дороги, якою систематично переміщувалися особовий склад і військова техніка Сил оборони України», – сказано в прокурорському релізі.

Зібрані 19-річною громадянкою відомості стосувалися об’єктів критичної та залізничної інфраструктури, руху транспорту, а також маршрутів переміщення українських військових і техніки. Такі дії кваліфіковано як надання представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину.

За результатами розгляду суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Вирок – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині колишнього адвоката, який за завданням ФСБ Росії мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ. Чоловік мав збирати інформацію про українських військових та передавати її російським спецслужбам. Підозрюваний збирав відомості про місця дислокації та переміщення підрозділу, в якому проходив службу. Отриману інформацію він передавав російським кураторам.