Новий рік і карантин: як відбуватимуться святкування у школах і садках Києва

Свята в навчальних закладах будуть, але тільки для дітей

Через коронавірус у Києві на карантин закриті 3 школи та 5 дитячих садочки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Щодо навчального процесу в столиці. На карантин закриті на сьогодні 3 школи. На дистанційному навчанні перебувають 637 класів у 222 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 907. Також хворіють понад 750 педагогів», – розповів Кличко.

Також за його словами, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 144 групи в 122 дитсадках. 5 садочків повністю закриті на карантин.

Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 56%.

«Як бачимо, ситуація в навчальних закладах потроху поліпшується. Але, це не дає нам права послаблювати обмеження. Тому, нагадаю, що новорічні свята у дитсадках та школах столиці відбудуться без присутності батьків та гостей. І окремо в кожному класі чи групі», – зазначив мер столиці.

Таке рішення ухвалив міський Штаб із надзвичайних ситуацій.

«Так ми уникнемо скупчення людей у садках і школах та мінімізуємо ризики інфікування. Адже часто діти хворіють на коронавірус безсимптомно. Але передають вірус тим, з ким контактують. Я сподіваюсь на розуміння батьків та на чітке виконання рішення керівниками шкіл і садочків. Свята в навчальних закладах будуть. Але тільки для дітей!» – наголосив Кличко.