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    Новий рік і карантин: як відбуватимуться святкування у школах і садках Києва

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    Новорічні святкування&nbsp;відбудуться без присутності батьків і гостей - Новий рік і карантин: як відбуватимуться святкування у школах і садках Києва
    Новорічні святкування відбудуться без присутності батьків і гостей
    Фото з відкритих джерел

    Свята в навчальних закладах будуть, але тільки для дітей

    Через коронавірус у Києві на карантин закриті 3 школи та 5 дитячих садочки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Щодо навчального процесу в столиці. На карантин закриті на сьогодні 3 школи. На дистанційному навчанні перебувають 637 класів у 222 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 907. Також хворіють понад 750 педагогів», – розповів Кличко.

    Також за його словами, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 144 групи в 122 дитсадках. 5 садочків повністю закриті на карантин. 

    Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 56%.

    «Як бачимо, ситуація в навчальних закладах потроху поліпшується. Але, це не дає нам права послаблювати обмеження. Тому, нагадаю, що новорічні свята у дитсадках та школах столиці відбудуться без присутності батьків та гостей. І окремо в кожному класі чи групі», – зазначив мер столиці.

    Таке рішення ухвалив міський Штаб із надзвичайних ситуацій.

    «Так ми уникнемо скупчення людей у садках і школах та мінімізуємо ризики інфікування. Адже часто діти хворіють на коронавірус безсимптомно. Але передають вірус тим, з ким контактують. Я сподіваюсь на розуміння батьків та на чітке виконання рішення керівниками шкіл і садочків. Свята в навчальних закладах будуть. Але тільки для дітей!» – наголосив Кличко.

    Теги: Віталій Кличко Київ школа новорічні свята карантин дитячий садок коронавірус
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