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РФ у школах вдвічі збільшила кількість уроків з підготовки до війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ у школах вдвічі збільшила кількість уроків з підготовки до війни
Центр пояснює, що збільшення частки військових дисциплін у шкільній програмі – елемент системної ідеологічної обробки дітей
колаж: ЦПД

«Навчальні заклади в Росії остаточно перетворені на інструмент воєнної пропаганди»

Мінпросвіти РФ у 2,5 раза збільшило кількість навчальних годин на початкову військову підготовку для школярів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Якщо раніше вона складала п'яту частину предмета «Основи безпеки та захисту батьківщини», то відтепер на військовий вишкіл відводять половину всього курсу – загалом 68 год. для учнів 8-11 класів», – йдеться у повідомленні.

Центр пояснює, що збільшення частки військових дисциплін у шкільній програмі – елемент системної ідеологічної обробки дітей. За словами ЦПД, замість нормального освітнього процесу та здобуття знань школярів змалечку привчають до зброї та армійської дисципліни.

«Навчальні заклади в Росії остаточно перетворені на інструмент воєнної пропаганди та кузню «гарматного м'яса» для кремля. Керівництво РФ свідомо формує з підростаючого покоління мобілізаційний ресурс для продовження загарбницьких війн у майбутньому», – наголошується у повідомленні.

Також Росія з 1 вересня 2026 року суттєво розширює військову підготовку українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Частка відповідних занять у шкільній програмі для учнів 6-11 класів збільшиться з 20% до 50% навчального часу. 

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Теги: росія росіяни

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