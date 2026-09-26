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Новий удар по дата-центру в Києві спричинив перебої з інтернетом й телебаченням

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Новий удар по дата-центру в Києві спричинив перебої з інтернетом й телебаченням
Росія повторно атакувала цифрову інфраструктуру в Києві
фото: ДСНС

Компанія Cosmonova повідомила про пошкодження опорної мережі, а її бренд «Коло.ТБ» – уже про третє влучання

Російські війська знову атакували дата-центр Cosmonova у Києві. Внаслідок удару пошкоджено опорну мережу, через що частина клієнтів може відчувати перебої в роботі інтернету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис компанії.

Про наслідки атаки також повідомила команда «Коло.ТБ», яка працює в структурі Cosmonova та надає послуги інтернету й телебачення для приватних користувачів. 

«Друзі. На жаль, маємо третє влучання зранку. Ми вже займаємося розгортанням резервів і зміною маршрутів. На цей раз ситуація значно складніша», – йдеться у повідомленні компанії. На відновлення роботи може знадобитися кілька годин. Також тимчасово недоступними можуть бути сайт, чати та телефонні лінії.

Про проблеми з телебаченням окремо повідомив провайдер Lanet. У компанії зазначили, що через аварійну ситуацію частина телеканалів може бути тимчасово недоступною. Фахівці Lanet з’ясовують причини відсутності потоків від партнерів та уточнюють орієнтовні терміни відновлення трансляції.

Нагадаємо, останніми днями Росія посилила удари по українській цифровій інфраструктурі. Після атаки 23 вересня проблеми з доступом до інтернету виникли приблизно у 100 тис. домогосподарств Києва та області, а понад шість провайдерів повідомили про збої через пошкодження дата-центрів і вузлів мережі.

25 вересня внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено дата-центр телекомунікаційної компанії «Датагруп». Працівники не постраждали, клієнтські дані вдалося зберегти, а сервіси продовжили працювати з резервних майданчиків.

Водночас радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов заявив, що повністю залишити Україну без інтернету Росії не вдасться через розподілену структуру мереж. Однак локальні перебої можливі, а вартість послуг провайдерів у перспективі може зрости через витрати на відновлення пошкодженої інфраструктури.

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Теги: телебачення Київ обстріл інтернет

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