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Проректорку столичного університету спіймано на подвійному плагіаті у наукових роботах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Проректорку столичного університету спіймано на подвійному плагіаті у наукових роботах
Віннікова є проректором з наукової роботи та міжнародної діяльності в університеті ім. Бориса Грінченка
фото: kubg.edu.ua

Координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт»: Дуже серйозна ситуація в університеті ім. Бориса Грінченка

Антиплагіатна ініціатива «Дисергейт» спіймала на плагіаті проректорку столичного університету імені Бориса Грінченка Наталію Віннікову. В інтерв’ю «Главкому» координаторка «Дисергейту» Світлана Благодєтєлєва-Вовк розповіла, що Наталія Віннікова – двічі плагіаторка, оскільки у двох її роботах – кандидатській та докторській дисертаціях знайдено плагіат.

«Дуже серйозна ситуація, скажімо, в університеті ім. Бориса Грінченка: голова Вченої Ради пані Віннікова (Віннікова Наталія Миколаївна – проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, голова Вченої ради Університету; доктор філологічних наук, професор) – двічі плагіаторка. У неї виявили плагіат у кандидатській та в докторській дисертаціях», – зауважила дослідниця.

Столичний університет імені Бориса Грінченка є муніципальним закладом вищої освіти, тобто належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядкований Київській міській державній адміністрації. Отже, фінансується з міського бюджету Києва.

Наводимо фрагменти звіту Благодєтєлєвої-Вовк щодо конкретних фрагментів, де виявлено плагіат, у роботі на тему «Українська літературна пародія: генеза, проблематика, поетика». У лівому стовпчику таблиці наведено цитати з дисертації Віннікової, у правому – джерела запозичення.

Жовтим позначено фрагменти тексту, де виявлено ознаки академічного плагіату у формі рерайтингу; червоним – дослівне копіювання, серйозні маніпуляції з даними, або сліпе запозичення чужого наукового апарату чи бібліографії без реального опрацювання першоджерел; голубим – технічні блоки, примітки, джерела або перехресні посилання (коли у запозиченому абзаці спеціально змінюють номери джерел із власного списку літератури, щоб приховати плагіат).

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Проректорку столичного університету спіймано на подвійному плагіаті у наукових роботах фото 3

Ба більше, у кандидатській дисертації (яка писалась Вінніковою під прізвищем Кирієнко, – «Главком») на тему «Естетична система Михайла Ореста: генеза, творча реалізація»), за даними дослідниці, теж чимало плагіату.

У лівому стовпчику таблиці наведено цитати з кандидатської дисертації, у правому – джерела запозичення.

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Проректорку столичного університету спіймано на подвійному плагіаті у наукових роботах фото 5
Проректорку столичного університету спіймано на подвійному плагіаті у наукових роботах фото 6

Благодєтєлєва-Вовк пояснила, що це матиме певні юридичні наслідки для університету.

«По-перше, особи, які у неї захистилися, можуть бути позбавлені своїх наукових ступенів внаслідок формальної невідповідності правилам – ми будемо подавати заяви-повідомлення про скасування рішень спеціалізованих вчених рад щодо їхньої наукової керівниці. І коли буде прийняте рішення, що вона взагалі не науковець, а просто шахрайка, то дипломи тих науковців, у яких вона була керівником, «де юре» стануть недійсними. До речі, вона ж є і проректором з наукової роботи», – додала Світлана Благодєтєлєва-Вовк.

«Главком» наводить повні звіти з результатів перевірки двох дисертацій Наталії Віннікової.

Нагадаємо, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія готувався захищати дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. Тема його роботи – «Особливості діяльності депутатської фракції на правах коаліції у Верховній Раді України».

Захист мав відбутися 8 вересня, однак його перенесли через відсутність кворуму. Водночас у роботі політика експерти виявили низку помилок, можливі ознаки плагіату та використання ШІ.

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Теги: Київ університет

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