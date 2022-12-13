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ОАСК перед ліквідацією нароздавав мільйонів – розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ОАСК перед ліквідацією нароздавав мільйонів – розслідування
фото з відкритих джерел

Після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого Окружний адміністративний суд на понад місяць припинив приймати будь-які рішення

Окружний адміністративний суд Києва прийняв низку рішень про багатомільйонні виплати люстрованим суддям та ексзаступнику Генпрокурора Сергію Кізю, а також скасував санкції щодо підприємства з «російським слідом». Вказані рішення були прийняті за час воєнного стану. Про це йдеться у  розслідуванні Bihus.Info.

Після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого Окружний адміністративний суд на понад місяць припинив приймати будь-які рішення. Свою роботу ОАСК відновив лише у квітні – і відтоді прийняв десятки тисяч рішень та ухвал.

Зокрема, у серпні 2022 року суддя Окружного адмінсуду Києва Володимир Келеберда прийняв рішення про скасування наказу про звільнення і поновлення на посаді прокурора колишнього заступника Генпрокурора Сергія Кізя – і про виплату йому за вимушений прогул 3,5 млн грн. На думку Келеберди, наказ не містить належного обґрунтування і складений з порушеннями інструкції з діловодства.

Також ОАСК ухвалив рішення про довиплату 3,6 млн грн вихідної допомоги нещодавно звільненому судді Конституційного суду Олександру Литвиненку. Лише у квітні суддю Литвиненка звільнили з Конституційного суду у зв’язку із закінченням терміну повноважень, у травні ОАСК відкрив за його позовом провадження – і вже у вересні суддя Ігор Качур його позов задовольнив.

Варто нагадати, що на так званих «Плівках Вовка» – записах із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, оприлюднених НАБУ у 2019 та 2020 роках – йдеться про особливі стосунки між ОАСК та КС. Так, на одному із записів Павло Вовк говорить своїм колегам про те, що Конституційний суд «належить» їм.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). «За» проголосували 326 нардепів.

Теги: звільнення наказ розслідування санкції суддя судья

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