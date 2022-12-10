Посли G7 відреагували на відставку суддів КСУ

Посли «Великої сімки» закликали Україну реформувати суд

Посли країн «Великої сімки» прокоментували повідомлення про відставку трьох суддів Конституційного суду України, які були призначені за квотою Верховної Ради. Відповідну заяву вони опублікували у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У «Великій сімці» пояснили, що важливо, аби законопроєкт №7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема право вирішального голосу.

Згідно із законопроєктом, висунення суддів від Верховної Ради відбуватиметься на безпартійній основі, а для проведення конкурсу на посаду судді КСУ буде створена Дорадча група експертів, яка складатиметься із шести людей: по одній призначатимуть президент, уряд і парламент, ще три визначатиме з’їзд суддів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«G7 взяли до уваги відставку трьох суддів КСУ. Для призначень на посаду судді необхідне прийняття нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроєкт 7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема, право вирішального голосу», – йдеться у повідомленні.

#G7 note resignation of 3 CCU judges. The adoption of a new selection procedure is necessary for appointments. It is important that DL 7662 allows for meaningful involvement of independent experts, including a casting vote. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 9, 2022

Зазначимо, що реформа Конституційного суду є однією із семи вимог ЄС для просування України на шляху до Євросоюзу. Згідно з аналізом консорціуму українських аналітичних центрів та аналітиків, у серпні сфера реформи КСУ була абсолютним аутсайдером, але нині почала рухатися. Експерти оцінили ситуацію на 3 з 10 балів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 7 грудня, відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного суду, під час якого трьох суддів Ігоря Сліденка, Сергія Саса та Ірину Завгородню відправили у відставку. Судді вирішили звільнитись через зрив пленарного засідання з обрання голови КСУ. Сліденко, Завгородня та Сас були призначені за квотою Верховної Ради, тому нардепам доведеться нових суддів Конституційного суду.