Посли G7 відреагували на відставку суддів КСУ

Посли країн «Великої сімки» прокоментували повідомлення про відставку трьох суддів Конституційного суду України, які були призначені за квотою Верховної Ради. Відповідну заяву вони опублікували у Twitter.

У «Великій сімці» пояснили, що важливо, аби законопроєкт №7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема право вирішального голосу.

Згідно із законопроєктом, висунення суддів від Верховної Ради відбуватиметься на безпартійній основі, а для проведення конкурсу на посаду судді КСУ буде створена Дорадча група експертів, яка складатиметься із шести людей: по одній призначатимуть президент, уряд і парламент, ще три визначатиме з’їзд суддів.

«G7 взяли до уваги відставку трьох суддів КСУ. Для призначень на посаду судді необхідне прийняття нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроєкт 7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема, право вирішального голосу», – йдеться у повідомленні.

#G7 note resignation of 3 CCU judges. The adoption of a new selection procedure is necessary for appointments. It is important that DL 7662 allows for meaningful involvement of independent experts, including a casting vote.