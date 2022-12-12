Верховний суд скоротив 330 посад: скільки зекономить
Без роботи залишиться переважно адміністративно-технічний персонал
Пленум Верховного Суду затвердив нову структуру та штатний розпис, зменшений на 330 посад. Це здебільшого поcади адміністративно-технічного персоналу, а не підрозділи, які забезпечують судовий процес, повідомила пресслужба ВСУ.
Оптимізація дозволить Верховному Суду зекономити понад 185 млн грн.
«Робоча група зі стратегічного розвитку Верховного Суду, яку очолює Голова Верховного Суду і до складу якої входить 42 судді різних касаційних судів, працювала над новою структурою із серпня 2022 року разом з керівником апарату Ольгою Булкою. Взяти участь у діяльності робочої групи мали можливість усі судді ВС. Перед групою постало два завдання: привести структуру ВС у відповідність до європейських стандартів з урахуванням наших особливостей та скоротити витрати на утримання апарату», – йдеться в повідомленні.
Які зміни відбулися?
- централізація управлінських функцій,
- укрупнення і зменшення кількості підрозділів,
- пониження їхнього рівня (перетворення управлінь на відділи, відділів – на сектори),
- з’явилися нові принципи розподілу трудових ресурсів між касаційними судами та судовими палатами.
До слова, трьох суддів Конституційного суду відправлено у відставку.
Нагадаємо, раніше Верховний суд дав тлумачення, чи є символіка дивізії СС «Галичина» нацистською.
Тим часом Верховний суд Франції ухвалив рішення про те, що РФ повинна виплатити Ощадбанку $1,1 млрд за кримські активи.
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