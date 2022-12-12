Верховний суд скоротив 330 посад: скільки зекономить

Без роботи залишиться переважно адміністративно-технічний персонал

Пленум Верховного Суду затвердив нову структуру та штатний розпис, зменшений на 330 посад. Це здебільшого поcади адміністративно-технічного персоналу, а не підрозділи, які забезпечують судовий процес, повідомила пресслужба ВСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оптимізація дозволить Верховному Суду зекономити понад 185 млн грн.

«Робоча група зі стратегічного розвитку Верховного Суду, яку очолює Голова Верховного Суду і до складу якої входить 42 судді різних касаційних судів, працювала над новою структурою із серпня 2022 року разом з керівником апарату Ольгою Булкою. Взяти участь у діяльності робочої групи мали можливість усі судді ВС. Перед групою постало два завдання: привести структуру ВС у відповідність до європейських стандартів з урахуванням наших особливостей та скоротити витрати на утримання апарату», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Які зміни відбулися?

централізація управлінських функцій,

укрупнення і зменшення кількості підрозділів,

пониження їхнього рівня (перетворення управлінь на відділи, відділів – на сектори),

з’явилися нові принципи розподілу трудових ресурсів між касаційними судами та судовими палатами.

До слова, трьох суддів Конституційного суду відправлено у відставку.

Нагадаємо, раніше Верховний суд дав тлумачення, чи є символіка дивізії СС «Галичина» нацистською.

Тим часом Верховний суд Франції ухвалив рішення про те, що РФ повинна виплатити Ощадбанку $1,1 млрд за кримські активи.