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    У Києві вже продають ялинки: де і за скільки можна купити (відео)

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    Ціни на ялинки стартують від 200 грн - У Києві вже продають ялинки: де і за скільки можна купити (відео)
    Ціни на ялинки стартують від 200 грн
    Фото з відкритих джерел

    Ялинковий базар з'явився на Дорогожичах

    Попри те, що до Нового року ще майже місяць, у Києві вже продають живі ялинки. Перший ялинковий базар був помічений неподалік станції метро «Дорогожичі». Про це повідомляє телеканал «Київ».

    Ялинковий базар вдається знайти відразу – за запахом. Хвоєю та лісом пахне за кількасот метрів.

    Ялинковий базар на Дорогожичах повністю офіційний. Усі дерева мають спеціальні чіпи, а продавці – відповідну документацію.

    Однак кияни ще не поспішають купувати головний новорічний атрибут: кажуть, що ще рано.

    Ціни на ялинки різні: від 200 до 1500 гривень.

    Як повідомляли у Держлісагентстві, середня вартість новорічної ялинки цього року в Києві складатиме 106 грн.

    Ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах відкриються після 10 грудня.

    Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві. 


    Теги: Київ торгівля новорічні свята кияни ялинка
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