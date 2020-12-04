У Києві вже продають ялинки: де і за скільки можна купити (відео)
Ялинковий базар з'явився на Дорогожичах
Попри те, що до Нового року ще майже місяць, у Києві вже продають живі ялинки. Перший ялинковий базар був помічений неподалік станції метро «Дорогожичі». Про це повідомляє телеканал «Київ».
Ялинковий базар вдається знайти відразу – за запахом. Хвоєю та лісом пахне за кількасот метрів.
Ялинковий базар на Дорогожичах повністю офіційний. Усі дерева мають спеціальні чіпи, а продавці – відповідну документацію.
Однак кияни ще не поспішають купувати головний новорічний атрибут: кажуть, що ще рано.
Ціни на ялинки різні: від 200 до 1500 гривень.
Як повідомляли у Держлісагентстві, середня вартість новорічної ялинки цього року в Києві складатиме 106 грн.
Ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах відкриються після 10 грудня.
Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.