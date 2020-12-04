У Києві вже продають ялинки: де і за скільки можна купити (відео)

Ціни на ялинки стартують від 200 грн

Ялинковий базар з'явився на Дорогожичах

Попри те, що до Нового року ще майже місяць, у Києві вже продають живі ялинки. Перший ялинковий базар був помічений неподалік станції метро «Дорогожичі». Про це повідомляє телеканал «Київ».

Ялинковий базар вдається знайти відразу – за запахом. Хвоєю та лісом пахне за кількасот метрів.

Ялинковий базар на Дорогожичах повністю офіційний. Усі дерева мають спеціальні чіпи, а продавці – відповідну документацію.

Однак кияни ще не поспішають купувати головний новорічний атрибут: кажуть, що ще рано.

Ціни на ялинки різні: від 200 до 1500 гривень.

Як повідомляли у Держлісагентстві, середня вартість новорічної ялинки цього року в Києві складатиме 106 грн.

Ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах відкриються після 10 грудня.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.



