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Обіцяв допомогти скласти екзамени за $1500: поліція затримала шахрая

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Обіцяв допомогти скласти екзамени за $1500: поліція затримала шахрая
Чоловік об'єктивно не міг та не збирався виконувати обіцянки, які дав студентам
фото: Київська міська прокуратура

Чоловік працював асистентом кафедри столичного медичного університету і дурив студентів

У Києві правоохоронці викрили асистента кафедри медуніверситету, який за винагороду обіцяв студентам вишу «посприяти» у складанні іспиту. Свої послуги він оцінив у 1500 доларів США. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. 

За словами правоохоронців, вони встановили чоловіка, який за винагороду пропонував студентам посприяти у складанні Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Зокрема, тестового компоненту «КРОК».

Обіцяв допомогти скласти екзамени за $1500: поліція затримала шахрая фото 1
фото: Головне управління Нацполіції у місті Києві

«Житель Київської області 1991 р. н. обіцяв потерпілим через месенджери успішне складання іспитів за $1500. Під час обшуків у нього виявили два блокноти із записами, банківські картки та ноутбук. Також у квартирі, де мешкав зловмисник, вилучили €1700», – уточнили в поліції.

Обіцяв допомогти скласти екзамени за $1500: поліція затримала шахрая фото 2
Обіцяв допомогти скласти екзамени за $1500: поліція затримала шахрая фото 3

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, а затриманому повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавленні волі.

Нагадаємо, що Михайло Поплавський йде з посади ректора київського вишу. Поплавський перебував на посаді ректора КНУКіМу майже 30 років.

Теги: хабар Київ шахрайство

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