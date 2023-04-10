Обіцяв допомогти скласти екзамени за $1500: поліція затримала шахрая

Чоловік об'єктивно не міг та не збирався виконувати обіцянки, які дав студентам

Чоловік працював асистентом кафедри столичного медичного університету і дурив студентів

У Києві правоохоронці викрили асистента кафедри медуніверситету, який за винагороду обіцяв студентам вишу «посприяти» у складанні іспиту. Свої послуги він оцінив у 1500 доларів США. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

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За словами правоохоронців, вони встановили чоловіка, який за винагороду пропонував студентам посприяти у складанні Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Зокрема, тестового компоненту «КРОК».

фото: Головне управління Нацполіції у місті Києві

«Житель Київської області 1991 р. н. обіцяв потерпілим через месенджери успішне складання іспитів за $1500. Під час обшуків у нього виявили два блокноти із записами, банківські картки та ноутбук. Також у квартирі, де мешкав зловмисник, вилучили €1700», – уточнили в поліції.

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За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, а затриманому повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавленні волі.

Нагадаємо, що Михайло Поплавський йде з посади ректора київського вишу. Поплавський перебував на посаді ректора КНУКіМу майже 30 років.