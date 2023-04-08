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СБУ ліквідувала схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих – лікар і адвокат

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ ліквідувала схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих – лікар і адвокат
Організатори оборудки брали $3-6 тис. з ухилянтів
фото: СБУ

СБУ не допустила втечі від мобілізації сотні ухилянтів

Служба безпеки України заблокувала ще три схеми ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У результаті слідчо-оперативних заходів повідомлено про підозру п'ятьом організаторам оборудок. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та шляхом нелегального перетину кордону.

Вартість «послуг» становила $3-6 тис. Сума залежала від терміновості «вирішення питання».

Співробітники СБУ своєчасно викрили оборудки і тим самим не допустили втечі від мобілізації сотні ухилянтів.

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фото: СБУ

У Києві

Викрито дві злочинні схеми. Першу – організував голова військово-лікарської комісії одного із районів столиці.

За гроші він безпідставно оформляв своїм «клієнтам» документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водії гуманітарних перевезень.

Його спільницю СБУ викрила ще у грудні минулого року.

У Закарпатській області

Затримано місцевого адвоката і власницю готелю, яка сама підшукувала «кандидатів» на втечу за кордон.

Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Теги: СБУ Київ Закарпаття мобілізація злочин

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