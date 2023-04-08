СБУ ліквідувала схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих – лікар і адвокат

СБУ не допустила втечі від мобілізації сотні ухилянтів

Служба безпеки України заблокувала ще три схеми ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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У результаті слідчо-оперативних заходів повідомлено про підозру п'ятьом організаторам оборудок. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та шляхом нелегального перетину кордону.

Вартість «послуг» становила $3-6 тис. Сума залежала від терміновості «вирішення питання».

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Співробітники СБУ своєчасно викрили оборудки і тим самим не допустили втечі від мобілізації сотні ухилянтів.

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фото: СБУ

У Києві

Викрито дві злочинні схеми. Першу – організував голова військово-лікарської комісії одного із районів столиці.

За гроші він безпідставно оформляв своїм «клієнтам» документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Іншу схему налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водії гуманітарних перевезень.

Його спільницю СБУ викрила ще у грудні минулого року.

У Закарпатській області

Затримано місцевого адвоката і власницю готелю, яка сама підшукувала «кандидатів» на втечу за кордон.

Зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.