Громадський транспорт у столиці працюватиме довше: названо дату

Із 26 березня у Києві буде скорочено комендантську годину

Громадський транспорт столиці незабаром працюватиме на годину довше. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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«Із 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені і в роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину», – зазначив Поворозник.

Зокрема із 26 березня:

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наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;

метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00;

фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.

Нагадаємо, що із 26 березня у столиці скорочується час комендантської години. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

До слова, у Києві на маршрути вийшли трамваї українського виробника.