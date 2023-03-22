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Громадський транспорт у столиці працюватиме довше: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Громадський транспорт у столиці працюватиме довше: названо дату
фото ілюстративне

Із 26 березня у Києві буде скорочено комендантську годину

Громадський транспорт столиці незабаром працюватиме на годину довше. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Із 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені і в роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину», – зазначив Поворозник.

Зокрема із 26 березня:

  • наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;
  • метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00;
  • фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.

Нагадаємо, що із 26 березня у столиці скорочується час комендантської години. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. 

До слова, у Києві на маршрути вийшли трамваї українського виробника.

Теги: Київ транспорт метро

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