Відправила смертельний «подарунок» поштою. Жінка жорстоко помстилася екскоханому

Жінка отруїла чоловіка високотоксичною хімічною речовиною

Мешканка столиці хотіла помститися колишньому хлопцю за нескладене особисте життя і вирішила його отруїти. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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«Смертельне отруєння високотоксичною хімічною речовиною колишнього хлопця – повідомлено про підозру мешканці столиці

За процесуального керівництва прокурорів Вишгородської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що підозрювана вирішила помститися колишньому хлопцю за нескладене особисте життя. Вона додала у пляшку з алкоголем високотоксичну хімічну речовину, яку спеціально придбала напередодні. У подальшому створила у соцмережі акаунт нібито магазина, який проводив розіграш до свята. Серед переможців вона визначила зокрема мешканця Київщини, з яким колись перебувала у стосунках.

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Підозрювана написала йому повідомлення, що він є переможцем розіграшу, та отримає на поштове відділення подарунок – пляшку алкоголю і шоколад.

«Після отримання «виграшу» і вживання частини вказаного алкогольного напою самопочуття чоловіка різко погіршилося, у нього випало волосся. Він амбулаторно проходив лікування, а згодом був госпіталізований до медичного закладу, де впав у кому та помер», – зазначають в прокуратурі.

Свої дії жінка ретельно планувала та вживала заходи для конспірації. На сьогоднішній день слідству відомо про ще одне аналогічне отруєння. Потерпілі також потрапили до лікарні після вживання «свого виграшу».

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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Нагадаємо, раніше поліція Київщини затримала чоловіка, який вбив свою наречену, вирізав їй органи, а решти заховав у дорожню валізу.