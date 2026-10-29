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Обмеження цін на таксі під час тривог: чи працюватиме воно у негоду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обмеження цін на таксі під час тривог: чи працюватиме воно у негоду
Сервіси таксі пообіцяли дотримуватися умов меморандуму протягом року
фото, згенероване ШІ

Меморандум про стримування цін є добровільною ініціативою самих сервісів таксі

У столиці великі сервіси таксі домовилися не піднімати тариф під час надзвичайних ситуацій, повітряних тривог або перебоїв у роботі громадського транспорту більше ніж на 75%. Про це в ефірі телеканалу «Ми-Україна» заявив перший заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач, інформує «Главком».

Відповідний меморандум підписали Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство економіки та чотири найбільші платформи на ринку: Bolt, Uklon, Uber та Opti.

Без державного контролю, але за добровільною згодою

За словами посадовця, підписаний документ є добровільною ініціативою самих компаній і не передбачає примусового державного регулювання чи жорстких перевірок.

«Цей меморандум не створює якесь спеціальне ціноутворення, але він дає можливість усім платформам створити умови для недопущення стрибків цін. Це була ініціатива саме самих платформ, які домовилися між собою: базовий тариф у момент пікового попиту – під час тривог чи проблем із комунальним транспортом – не повинен підвищуватися більш ніж на 75%», – пояснив Сергій Деркач.

Посадовець нагадав, що раніше під час масованих обстрілів чи негоди коефіцієнти попиту злітали у два, три або навіть чотири рази, а аномальні цінники викликали обурення в соціальних мережах.

Обмеження діятимуть і під час снігопадів?

Відповідаючи на запитання, чи поширюється це правило на снігопади та зливи, Сергій Деркач зауважив: початковим завданням було стримати ціни саме під час повітряних тривог та наслідків ворожих ударів по інфраструктурі. Втім, меморандум не обмежується лише тривогами.

Більше того, деякі з компаній уже озвучили намір дотримуватися цього ліміту підвищення цін на постійній основі, зокрема й під час складних погодних умов. Сам меморандум укладено терміном на один рік.

Ліміти встановили й для пасажирів

Також у документі прописали обмеження для пасажирів, які намагаються «перебити» попит і пропонують власну ціну у додатках, аби швидше знайти авто. Згідно з угодою, користувачі таксі більше не зможуть самостійно піднімати вартість поїздки більше ніж у два рази від базового тарифу.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство економіки підписали меморандум із чотирма провідними сервісами таксі щодо обмеження зростання вартості поїздок у Києві під час повітряних тривог, зупинки громадського транспорту та інших ускладнень.

Як зазначав прем'єр-міністр України Сергій Корецький, відповідне рішення ухвалили, щоб запобігти спекулятивному подорожчанню перевезень у періоди пікового попиту – зокрема після того, як 27 жовтня російська атака на Південний міст спричинила транспортний колапс у столиці.

За домовленостями, гранична націнка сервісів не має перевищувати 75% від звичайної вартості поїздки. Це означає, що за базового тарифу у 200 грн максимальна ціна під час обмежень не повинна перевищувати 350 грн, а за стандартної вартості у 300 грн гранична сума має становити 525 грн.

Ці правила мають діяти під час загрози та щонайменше дві години після відбою повітряної тривоги або до повного відновлення руху громадського транспорту та переправ через Дніпро. Втім, під час ранкових заторів кияни знову змушені суттєво переплачувати за пересування містом.

Теги: Київ таксі громадський транспорт ціни міністр Меморандум кияни підвищення цін

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