Російська атака вивела з ладу датацентр GigaCenter у Києві

Фахівці компанії працюють над локалізацією наслідків ураження

Внаслідок російського обстрілу 20 жовтня у Києві постраждав датацентр GigaCenter. Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує «Главком».

Користувачів попередили про можливі перебої через пошкодження обладнання, фахівці працюють над локалізацією наслідків ураження.

Нагадаємо, 19 жовтня унаслідок балістичної атаки російських військ повністю виведено з ладу обладнання та інфраструктуру датацентру компанії «Датагруп». «Датагруп» є одним із ключових всеукраїнських операторів зв'язку, який покриває понад 90 населених пунктів України, забезпечуючи користувачів домашнім та супутниковим інтернетом, інтерактивним телебаченням і мобільним зв'язком.

6 жовтня у Києві внаслідок масованого ворожого обстрілу припинив роботу датацентр телекомунікаційної компанії «Омега Телеком». 2 жовтня російський удар зруйнував у Києві датацентр dline.ua на вулиці Предславинській.

1 жовтня російський удар знищив у Києві датацентр «Парковий». У компанії заявили, що відновити сервіси на цій локації неможливо, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.

Унаслідок ворожої атаки 25 вересня пошкоджено датацентр телекомунікаційної компанії «Датагруп».