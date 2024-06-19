Обвал мосту у столиці: «Київпастранс» попередив про затримку транспорту

На вулиці Жилянській стався обвал пішохідного тротуару на мосту

Затримується рух трамваїв

Унаслідок обвалу пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу затримується рух транспорту. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу» у Telegram.

«Затримується рух трамваїв №№ 1, 3 з причини обвалу частини споруди з Повітрофлотського ш-да на ЛШТ. На місце направлено відповідальну службу міста», – повідомили у компанії.

У патрульній поліції Києва попередили, що через обвал частини шляхопроводу на проспекті Повітряних сил рух транспорту перекрито на вулиці Борщагівській в обидва напрямки.

Поліція закликає враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздок.

У КМДА уточнили, що рух автомобілів перекрито на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під мостом). Жертв та постраждалих немає, на місці працюють необхідні служби, щоб відновити можливість руху.

Також, за інформацією відомства, планується організувати рух автобусів маршрутом трамвая № 3. Про це повідомить «Київпастранс».

Ремонт шляхопроводу планували провести у 2024 році, додали у КМДА.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві стався обвал пішохідного тротуару на мосту по Берестейському проспекту.

😱 Кадри з місця обвалу на Берестейському проспекті. Попередньо, обійшлось без постраждалих pic.twitter.com/e12028XDef — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 19, 2024

Міст впав на вулиці Борщагівській. Очевидці розповідають, що впала залізобетонна балка і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом.

Нагадаємо, у вересні 2023 року вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Раніше сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

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