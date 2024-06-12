У Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна»: причина (відео)
ДТП ускладнила рух транспорту на дорогах Києва
Сьогодні, 12 червня, у Києві на вулиці Олени Теліги перевернувся причеп фури «Нової Пошти». Внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна». Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – йдеться у повідомленні.
У столиці на вулиці Олени Теліги перевернувся причеп фури Нової Пошти— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2024
Зараз ускладнено рух транспорту в напрямку метро "Почайна".
📽КиївInfo pic.twitter.com/ZdKxCJLtTM
Наразі встановлюють всі обставини та причини автопригоди.
До слова, між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» ремонтні роботи тривають цілодобово. Відновити рух поїздів «синьою» гілкою метро заплановано на початку осені 2024 року. За словами Вигівського, надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.
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