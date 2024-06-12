Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна»: причина (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна»: причина (відео)
Всі обставини та причини автопригоди встановлять правоохоронці
фото: патрульна поліція Києва

ДТП ускладнила рух транспорту на дорогах Києва

Сьогодні, 12 червня, у Києві на вулиці Олени Теліги перевернувся причеп фури «Нової Пошти». Внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна». Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюють всі обставини та причини автопригоди.

До слова, між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» ремонтні роботи тривають цілодобово. Відновити рух поїздів «синьою» гілкою метро заплановано на початку осені 2024 року. За словами Вигівського, надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

Читайте також:

Теги: ДТП Київ поліція затор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий мурал із зображенням ексголовкома ЗСУ створений без дозволу столичної влади
Мурал із Залужним. Історія про червону лінію етики та здорового глузду
16 травня, 22:02
Макс Барських анонсував концерт у столичному «Палаці спорту»
Макс Барських анонсував концерт у столичному «Палаці спорту»
15 травня, 14:09
Штормове попередження оголошено до кінця доби 22 травня
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
22 травня, 15:51
Під час обшуків правоохоронці виявили відходи на площі понад 300 кв. м
Нацполіція викрила у трьох областях підпільні склади епідемічно небезпечних відходів
28 травня, 16:32
Вечірка у США мала жахливі наслідки
Вечірка у США завершилась стріляниною: є загиблі та поранені
13 травня, 07:55
Якщо людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК
На Буковині поліція доставлятиме затриманих на кордоні ухилянтів до ТЦК
4 червня, 12:59
Графіки відключення в Києві та низці областей діятимуть з 15:00 до 23:00
ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла на 12 червня
Вчора, 17:48
Правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й зазнав смертельного порізу шиї
Убивство підлітка у столичному фунікулері: справу підозрюваного передано до суду
29 травня, 12:20
Нападник виявився колишнім військовослужбовцем, який у 2023 році самовільно залишив військову частину
У Києві затримано ексвійськового, який на Хрещатику вдарив працівника ТЦК
6 червня, 16:59

Новини

12 червня на Київщині введено аварійні відключення світла
12 червня на Київщині введено аварійні відключення світла
Вкрав елітний коньяк із «Сільпо». Суд відправив у тюрму переселенця, якого «біс попутав»
Вкрав елітний коньяк із «Сільпо». Суд відправив у тюрму переселенця, якого «біс попутав»
Негода у столиці: під Індустріальним шляхопроводом утворилася річка (відео)
Негода у столиці: під Індустріальним шляхопроводом утворилася річка (відео)
У Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна»: причина (відео)
У Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна»: причина (відео)
На Київщині рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки (фото)
На Київщині рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки (фото)
Атака на Київ: КМВА повідомило деталі
Атака на Київ: КМВА повідомило деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
8840
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
5879
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
5332
У Московському патріархаті не залишилося сліду православ'я – архієпископ Гельсінський
5325
Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини
4734
Українці масово повертатимуться додому з-за закордону: Зеленський назвав умову

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
10 червня, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua