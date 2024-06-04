У Києві двоє українофобів напали на волонтерку. Жінка звернулася в СБУ

Коли волонтерка почала фіксувати дії нападників на телефон, один із чоловіків вихопив пристрій та вдарив жінку по обличчю

Волонтерка повідомила, що подала звернення у поліцію та СБУ

У Києві біля зупинки електрички «Куренівка» двоє чоловіків накинулися на волонтерку з нецензурною лайкою, вони викрикували антиукраїнські вислови та погрожували жінці. Після того, як волонтерка почала фіксувати їхні дії на телефон, один із чоловіків вихопив пристрій та вдарив жінку по обличчю. Про це волонтерка Наталія повідомила у соцмережах і виклала відповідне відео.

За словами жінки, 2 червня, після прощання з парамедкинею Іриною Цибух на Майдані Незалежності та волонтерських справ, вона пішки йшла додому від зупинки міської електрички «Куренівка». При виході з підземного переходу двоє чоловіків почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні російською мовою.

Наталя відповіла, що не розуміє російської, чоловік продовжив спілкуватися з нею із використанням нецензурної лексики. Наталя дістала телефон іпочала знімати те, що відбувалося.

Чоловіки, які напали на волонтерку Наталю скріншот із відео Наталі в Instagram

«Я була вимушена припинити запис, бо чоловік в смугастому плюнув мені в обличчя. Добре, що я була в окулярах. Удвох вони викрикували безперевні погрози в мій бік. Смугастий вирвав телефон з рук і постійно підіймав його вверх, імітуючи кидок об асфальт. Його дружбан почав мене відштовхувати і бити. Скидалось на те, що вони збираються піти з моїм девайсом. Я вимагала віддати телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці смугастого. Він втратив рівновагу і впав. В цьому двіжі я отримала від когось з них удари по ногам (гематома, ссадна). Зате, вдалося вирвати свій телефон», – розповіла Наталя.

Вона зауважила, що коли піднімалася, то ще раз отримала удар від іншого чоловіка по обличчю, але потім встигла відійти на безпечну відстань. Ще деякий час вона чула погрози і агресивні вигуки, після чого чоловіки пішли. Жінка додала, що після цього удару у неї болить ніс і голова.

Також волонтерка повідомила, що подала звернення у поліцію та СБУ.

Нагадаємо, у Михайлівському Золотоверхому соборі 2 червня відбулося прощання із загиблою бойовою медикинею добровольчого батальйону «Госпітальєри» Іриною Цибух (Чекою). 25-річна бойова медикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня. 1 червня Ірині мало виповнитися 26 років.

До слова, литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йошунас вирішив приєднатися до лав ЗСУ як парамедик-доброволець. У коментарі УП.Життя він розповів, що до такого рішення його спонукала загибель доброволиці медичної служби «Госпітальєри» Ірини Цибух. Вони не були знайомі особисто, втім литовець поділяв її погляди та цінності.