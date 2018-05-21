Оголошено конкурс на слоган для одного із найдавніших ринків столиці

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Найкраще гасло, гідне стати візитівкою Бессарабського ринку, визначатиме експертна комісія

До святкування 106-ї річниці Бессарабського ринку керівництво комунального підприємства оголошує відкритий конкурс на обрання слогану для одного із найдавніших ринків столиці. Основна мета конкурсу – сприяти туристичній привабливості об’єкта, використовуючи можливості його функціонального призначення. Участь можуть взяти всі охочі, повідомили у КП «Бессарабський ринок».

«Зважаючи на те, що Бессарабський ринок не лише торговельний майданчик, а й культурне надбання Києва зі своєю багатою та цікавою історією, ми вирішили запропонувати киянам самим віднайти слова, які, на їхню думку, могли би бути гаслом Бессарабського ринку», – прокоментував виникнення ідеї з конкурсом директор КП «Бессарабський ринок» Микола Ковальчук.

За умовами конкурсу, слоган має відображати діяльність ринку та його значення як об’єкта культурної спадщини для Києва, а також складатись із одного речення у межах 5-7 слів. Пропозиції приймаються до 1 липня 2018 року на електронну пошту press.bessarabskiyrinok@gmail.com Найкраще гасло, гідне стати візитівкою Бессарабського ринку, визначатиме експертна комісія. На переможця чекає приз.

Конкурс – один із заходів програми святкування Дня народження легендарного столичного ринку. Наразі організатори не розкривають усіх подробиць, але вже відомо про заплановане урочисте відкриття пам’ятної дошки одному з найзаможніших киян дореволюційного Києва, на кошти якого збудовано Бессарабський ринок – Лазарю Бродському, а також приємні сюрпризи для покупців та просто відвідувачів базару в самому серці столиці.