Оголошено підозру підприємцю, що вивозив відходи з «коронавірусних» лікарень на полігон під Києвом



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Серед медичних відходів були шприци, медичні маски, халати з інфекційних відділень Фото: Прокуратура Києва

Небезпечні медичні відходи вивозилися вантажним автомобілем на один із полігонів у Київській області

Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру комерційному директору компанії, що спеціалізується на утилізації відходів, у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, які завідомо могли спричинити поширення цих захворювань. Йдеться про вивезення небезпечних медичних відходів на полігон.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«У ході досудового розслідування встановлено, що компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних та біологічних, замість утилізації таких відходів у спеціально відведених для цього місцях шляхом спалювання, вивозила їх на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області», - розповіли у прокуратурі.

Серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи з медичних закладів Києва, у тому числі з інфекційних відділень.

Правоохоронцями задокументовано факт вивезення вказаних медичних відходів вантажним автомобілем на один з таких полігонів у Київській області.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Вживаються заходи, направлені на встановлення всіх обставин скоєного злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі Службою безпеки України та Нацполіцією.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність комерційної структури, яка порушувала санітарні правила і норми утилізації небезпечних відходів з інфекційних лікарень Київщини, що могло спричинити поширення Covid-19.