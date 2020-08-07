Залишилися самі руїни: затримано директора фірми, що знищив санаторій під Києвом (фото)



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Фото: Прокуратура Києва

Збитки державі становлять близько 20 млн грн

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими поліції затримано та доставлено до суду для обрання запобіжного заходу директора комерційної структури, який підозрюється у незаконному знищенні об’єкту державної форми власності - санаторію «Журавушка» та дитячого табору у селі Пухівка під Києвом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

У квітні поточного року вказаній особі було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконного демонтажу та руйнування цілісного майнового комплексу, розташованого у селі Пухівка. Вказаний комплекс у 2008 році був переданий підприємству в довгострокову оренду за умови повернення державі після закінчення строку договору. На час передачі в оренду на території комплексу функціонував санаторій «Журавушка» та дитячий табір.

Слідством встановлено, що, починаючи з серпня 2017 року по теперішній час, орендарем незаконно, без відома та погодження державних органів здійснено фактичне руйнування цього майна. Проведеними експертизами встановлено збитки державі на суму близько 20 млн грн.

У зв’язку з тим, що після повідомлення про підозру підприємець почав переховуватися від правоохоронних органів, його було оголошено у розшук та отримано дозвіл на затримання для доставки до суду з метою обрання запобіжного заходу.

Вжитими заходами правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції в Києві при оперативному супроводженні Служби безпеки України.