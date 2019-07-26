Оголошено підозру жителю Київщини, який виніс бюлетені з дільниці



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За період передвиборчої кампанії поліція Київщини відкрила 48 кримінальних проваджень

Сьогодні, 26 липня, правоохоронці оголосили 56-річному жителю м. Фастів підозру у викраденні виборчих бюлетенів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

У день парламентських виборів, 21 липня, чоловік під одягом виніс бюлетені з дільниці. У зв’язку з цим правопорушенням поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158-1 «Незаконне використання виборчого бюлетеня» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Загалом за період передвиборчої кампанії поліція Київської області відкрила 48 кримінальних проваджень, п’ятьом фігурантам вже оголошено підозру.

Також правоохоронці Київщини склали 106 адміністративних протоколів щодо порушення виборчого законодавства. На сьогодні 67 з них розглянуто. На порушників накладено штрафи на суму понад 5 тисяч гривень. Решта протоколів перебувають на розгляді у судах.

Нагадаємо, 25 липня поліція Київщини повідомила, що направила до суду усі адмінматеріали щодо порушення виборчого права. Також поліцейські столичної області проводять перевірки нових повідомлень про виявлені факти порушення передвиборчої агітації, які надходять до поліції.