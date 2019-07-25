Посуд в обмін на голос: до поліції надходять нові заяви про підкуп виборців



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Поліцейські Київської області проводять перевірки нових повідомлень про порушення передвиборчої агітації

Минулої доби поліція Київщини отримала п’ять нових заяв про порушення виборчого права

Поліція Київщини направила до суду усі адмінматеріали щодо порушення виборчого права. Також поліцейські столичної області проводять перевірки нових повідомлень про виявлені факти порушення передвиборчої агітації, які надходять до поліції.

Упродовж минулої доби поліція зареєструвала 5 таких заяв. Одна з них не знайшла свого підтвердження і списана до справи. Ще по 4 фактах проведені перевірки, матеріали яких приєднані до раніше відкритих кримінальних проваджень. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Зокрема, до Васильківського відділу поліції надійшло звернення народного депутата, про те що він став очевидцем підкупу виборців кандидатом в народні депутати. У селі Кодаки, в червні, у будинку культури від свого імені кандидат у нардепи роздавав посуд, закликаючи підтримати його під час голосування. Матеріали перевірки приєднано до кримінального провадження, яке було відкрито за ч. 1 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України.

За період агітаційної кампанії поліція склала 105 адміністративних протоколів. Серед них порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів, дрібне хуліганство.

Левова частка припадає на таке порушення, як виготовлення або розповсюдження друкованої продукції передвиборчої агітації, які не містять необхідних відомостей. Таких протоколів – 73.

50 адміністративних матеріалів суди Київщини розглянули. На правопорушників накладено штраф на суму понад 4 тисячі гривень. Решта адмінматеріалів знаходяться на розгляді у судах.

Як відомо, ОВК №94 на позачергових парламентських виборах прославилася низкою скандалів.

Так, стосовно роботи цієї ОВК №94 ще 21 липня відкрили кримінальну справу щодо ухилення членів комісії від роботи.

22 липня поліцейські Київщини вручили повістки колишнім членам окружної виборчої комісії 94-го округу в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ.

Крім того, поліція порушила ще одну кримінальну справу у межах 94 виборчого округу. Із села Семенівка члени ДВК №320760 виїхали транспортувати бюлетені на ОВК, їм перегородили дорогу невідомі на автомобілях, вони знову зайшли у приміщення дільниці та викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, автівки втекли. У поліції повідомили, що одну з машин, які намагалися блокувати роботу комісії – вилучили , і трьох осіб, які перебували у цій машині – встановили, наразі готується подання для їх затримання.

Раніше повідомлялося, що 21 липня партія «Самопоміч» подала скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад. За словами народного депутата Оксани Сироїд, хтось від імені «Самопомочі» подав до окружної виборчої комісії 94 округу не підписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

ЦВК визнала, що окружна виборча комісія 94-го округу порушила права членів дільничних виборчих комісій від «Самопомочі», яких замінили без відома політсили.

Також повідомлялося, що вночі після завершення голосування окружна виборча комісія 94-го округу на тривалий час припиняла роботу, що є порушенням закону «Про вибори народних депутатів України».

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