Оголошено тендер на проведення модернізації Бортницької станції аерації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бортницька станція аерації буде модернізована

«Київводоканал» оголосив міжнародну процедуру закупівлі щодо вибору генпідрядної організації для виконання будівельних робіт при реалізації проекту

В рамках реалізації проекту модернізації Бортницької станції аерації Японське агентство міжнародного співробітництва (Джайка) 26.02.2019 офіційно погодило тендерну документацію з міжнародної процедури закупівлі щодо вибору генпідрядної організації для виконання будівельних робіт при реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації». Про це повідомляєпрес-служба «Київводоканалу».

«Реалізація Проекту здійснюється з дотриманням міжнародних процедур, встановлених Джайка для кредитних коштів за умовами STEP («зв’язаних кредитів»), відповідно до Довідника по закупівлям за рахунок кредитів Японської офіційної допомоги розвитку від квітня 2012 року», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 15 березня, «Київводоканал» оголосив міжнародну процедуру закупівлі щодо вибору генпідрядної організації для виконання будівельних робіт при реалізації проекту.

Нагадаємо, 15 червня 2015 року було підписано Кредитну угоду між Японським агентством міжнародного співробітництва та Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України, згідно з якою JICA згодне надати кредит в японських ієнах у розмірі, що не перевищує ста восьми мільярдів ста дев’яноста трьох мільйонів єн (108 193 000 000) в рамках реалізації Проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод в рамках реалізації Урядом України проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

Уряд Японії фінансує виконання робіт в межах Пускових комплексів 1-4 (включаючи споруди дезінфекції Блоків 2 та 3), уряд України взяв на себе зобов’язання щодо виконання підготовчих робіт у межах Пускового комплексу 5 та підготовку і затвердження нормативно-правових актів по звільненню від оподаткування суб’єктів реалізації проекту.

Ознайомитися з інформацією щодо можна тут.