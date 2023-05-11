Львівський суд пояснив, чому покарав за секс на зупинці лише дівчину

Рішення у справі немає, бо хлопець не прийшов на судове засідання

У Франківському районному суді Львова пояснили, чому за секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого покарали лише 18-річну дівчину, а її партнера – ні.

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Причиною назвали те, що хлопець не з’явився на судове засідання, повідомили у суді у відповідь на запит «Громадського».

У суді є матеріали справи про притягнення до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство, утім рішення у справі немає, бо хлопець не прийшов на судове засідання.

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Наступне засідання заплановане на 19 травня.

Нагадаємо, 9 травня у Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту.

Згідно із судовим рішенням, 25 січня 2023 року о 22:18 у Львові дівчина «вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче поясу, вступила в контакт (статеві зносини) з чоловіком».

Дівчину звинувачували у вчиненні дрібного хуліганства. Вона свою вину визнала.

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Врахувавши її вік, суд обмежився усним зауваженням, а справу проти неї закрив.