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Львівський суд пояснив, чому покарав за секс на зупинці лише дівчину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Львівський суд пояснив, чому покарав за секс на зупинці лише дівчину
Наступне засідання заплановане на 19 травня
фото з відкритих джерел

Рішення у справі немає, бо хлопець не прийшов на судове засідання

У Франківському районному суді Львова пояснили, чому за секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого покарали лише 18-річну дівчину, а її партнера – ні.

Причиною назвали те, що хлопець не з’явився на судове засідання, повідомили у суді у відповідь на запит «Громадського».

У суді є матеріали справи про притягнення до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство, утім рішення у справі немає, бо хлопець не прийшов на судове засідання.

Наступне засідання заплановане на 19 травня.

Нагадаємо, 9 травня у Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту. 

Згідно із судовим рішенням, 25 січня 2023 року о 22:18 у Львові дівчина «вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче поясу, вступила в контакт (статеві зносини) з чоловіком».

Дівчину звинувачували у вчиненні дрібного хуліганства. Вона свою вину визнала. 

Врахувавши її вік, суд обмежився усним зауваженням, а справу проти неї закрив.

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Теги: правосуддя суд секс Львів жінка

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