КМДА оголосила про перекриття руху в Києві

Крім обмеження руху, у суботу також заборонять паркування на певних ділянках доріг у Шевченківському районі

Рух транспорту та паркування в центрі Києва обмежено

У суботу, 28 червня 2025 року, з 6:00 до 12:00 в центрі столиці буде тимчасово обмежено рух транспорту. Зміни пов'язані з проведенням заходів у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Крім обмеження руху, у суботу також заборонять паркування на певних ділянках доріг у Шевченківському районі. Водіїв просять враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Враховуючи обмеження, будуть внесені зміни у маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18. Пасажирам рекомендується заздалегідь перевіряти оновлені маршрути руху громадського транспорту, щоб уникнути незручностей.

Нагадаємо, у суботу, 28 червня 2025 року, українці відзначають велике державне свято – День Конституції. Конституція України є основою правової системи та гарантом стабільності й порядку в державі.

Також, 28 червня внесуть зміни у маршрути тролейбусів № 6, 16, 18. Про це повідомляє Главком із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зазначається, що зміни у русі громадського транспорту пов’язані з проведенням заходів у центральній частині міста.

До слова, з 1 липня 2025 року змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський – 120 гривень.