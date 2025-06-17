Гелікоптери скинули понад 100 тонн води. Київ гасить пожежі після атаки росіян
Рятувальники понад 50 разів скинули воду для гасіння пожеж
У Києві триває ліквідація наслідків російських атак. Рятувальники залучили два гелікоптери ДСНС, які вже скинули понад 100 тонн води для гасіння пожеж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.
У Києві на місцях пожеж після російських ударів активно працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежі ліквідовують на трьох локаціях.
Для ліквідації вогню залучені два гелікоптери, які здійснили понад 50 скидів води. Загальний обсяг скинутої води перевищив 100 тонн.
Наразі, окрім гасіння пожеж, все ще тривають пошуково-рятувальні роботи.
Загалом до ліквідації наслідків російських ударів по столиці залучені понад 450 рятувальників, понад 100 одиниць техніки ДСНС та кінологічні розрахунки.
«Главком» повідомляв, що у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще понад 100 – отримали поранення.
Кияни засняли момент влучання "шахеда" у багатоповерхівку в Дарницькому районі столиці pic.twitter.com/zvsf7nrnbf— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025
Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.
До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.
«Главком» інформував, що 18 червня у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.
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