Гелікоптери скинули понад 100 тонн води. Київ гасить пожежі після атаки росіян

Гелікоптер ДСНС під час скиду води на пожежу в Києві

Рятувальники понад 50 разів скинули воду для гасіння пожеж

У Києві триває ліквідація наслідків російських атак. Рятувальники залучили два гелікоптери ДСНС, які вже скинули понад 100 тонн води для гасіння пожеж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

У Києві на місцях пожеж після російських ударів активно працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежі ліквідовують на трьох локаціях.

Рятувальники контролюють гасіння пожежі з повітря фото: glavcom.ua

Для ліквідації вогню залучені два гелікоптери, які здійснили понад 50 скидів води. Загальний обсяг скинутої води перевищив 100 тонн.

Один із двох гелікоптерів ДСНС, задіяних у ліквідації пожеж фото: glavcom.ua

Наразі, окрім гасіння пожеж, все ще тривають пошуково-рятувальні роботи.

Над містом – рятувальний гелікоптер з водозливною системою фото: glavcom.ua

Загалом до ліквідації наслідків російських ударів по столиці залучені понад 450 рятувальників, понад 100 одиниць техніки ДСНС та кінологічні розрахунки.

Для гасіння пожежі у Дарницькому районі столиці задіяно гелікоптер pic.twitter.com/egMgKQp9bU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

«Главком» повідомляв, що у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще понад 100 – отримали поранення.

Кияни засняли момент влучання "шахеда" у багатоповерхівку в Дарницькому районі столиці pic.twitter.com/zvsf7nrnbf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

«Главком» інформував, що 18 червня у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.