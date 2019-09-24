Омельченко звинуватив Кличка у брехні: депутати не блокують сесію Київради!



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Міський голова Києва (1999-2006 рр.) Олександр Омельченко

Віталій Володимирович створив умови недовіри навіть з боку депутатів, - Олександр Омельченко

Багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко звинуватив Кличка у брехні та в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив, що депутати не блокують сесію Київради.

«Главком» зауважив, що ті депутати, які нині у Київраді, в тому числі депутати від «Єдності, фактично заблокували роботу міськради, не збираючись на сесійні засідання. А який смисл це робити, враховуючи, що більшість із них навряд чи зі своїми політичними силами потраплять до складу міськради наступної каденції? На що Омельченко відповів: «Депутати не блокують сесію! Це брехня Віталія Кличка!»

Колишній очільник Києва пояснив, що сесія повинна була відбутися 16 травня. «Віталій (Кличко) необґрунтованим розпорядженням переносить її на червень. У червні іншим необґрунтованим розпорядженням переносить сесію на липень. У липні знову необґрунтовано переносить на 12 вересня. І не пояснює чому», - зазначив Омельченко.

Він додав, що на той час у Кличка було сім польотів то до США, то до Німеччини, до Швейцарії тощо. «Нехай за свій рахунок бере. У Києві ж немає мера! Віталій Володимирович створив умови недовіри навіть з боку депутатів. У нього ж 52 депутати «Солідарності». То якщо з них приходить половина, які претензії можна пред’явити «Свободі», «Батьківщині», «Самопомочі» і моїй «Єдності», коли він у нас не лідер?», - резюмував Омельченко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що депутатів Київради намагаються підкупити, щоб зірвати наступне засідання.

Нагадаємо, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Однак тодішній уряд Володимира Гройсмана відмовився розглядати звільнення Кличка з посади голови КМДА.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Згідно із законом про столицю, голову КМДА призначає президент України у порядку, передбаченому Конституцією. Стаття 118 Конституції визначає, що «голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом за поданням Кабінету міністрів». Водночас у 2003 році Конституційний суд у висновку щодо ст. 118 Конституції визначив, що президент зобов'язаний призначати головою КМДА обраного мера.

Як повідомлялося, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.

Керівники фракцій Київради звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Віталія Кличка на посаду голови КМДА, з якої його хочуть звільнити.

Напередодні, 23 вересня, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.