Київрада просить Зеленського призначити Кличка на посаду голови КМДА документ



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4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА

Звернення до президента підписали глави депутатських фракцій Київради

Керівники фракцій Київради звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Віталія Кличка на посаду голови Київської міської державної адміністрації, з якої його хочуть звільнити.

Заява опублікована у середу ввечері на сайті КМДА.

«З метою забезпечення у місті Києві місцевого самоврядування…звертаємося до Вас призначити на посаду голови Київської міської державної адміністрації Кличка Віталія Володимировича, обраного Київським міським головою на чергових виборах 25 жовтня 2015 року», -йдеться у зверненні.

Його підписали глава фракції «Солідарність» Андрій Странніков, голова фракції «Батьківщина» Володимир Бондаренко, керівник «Свободи» Юрій Сиротюк та голова «Самопомочі» Наталія Манойленко.

Нагадаємо, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Однак тодішній уряд Володимира Гройсмана відмовився розглядати звільнення Кличка з посади голови КМДА.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

У середу, 4 вересня, новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Згідно із законом про столицю, голову КМДА призначає президент України у порядку, передбаченому Конституцією. Стаття 118 Конституції визначає, що «голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом за поданням Кабінету міністрів». Водночас у 2003 році Конституційний суд у висновку щодо ст. 118 Конституції визначив, що президент зобов'язаний призначати головою КМДА обраного мера.

Як повідомлялося, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.