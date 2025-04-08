Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку

Володимир Бондаренко з трибуни подякував за довіру та заявив, що ніколи не тримався за крісло

Володимир Бондаренко з грудня 2020 був секретарем Київської міської ради

Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Володимира Бондаренка під час сесії Київради.

Бондаренко з трибуни подякував за довіру та заявив, що ніколи не тримався за крісло.

«Заявляю про дострокове припинення повноважень на посаді заступника міського голови – секретаря Київради відповідно до своєї заяви. Прошу колег, які не підтримали мою відставку, підтримати її зараз», – сказав він.

За відставку секретаря Київради Володимира Бондаренка проголосував 81 депутат, один утримався, жодного – проти. Володимир Бондаренко з грудня 2020 був секретарем Київської міської ради.

Формувати порядок денний та вести наступні пленарні засідання Київради, засідання президії та погоджувальної ради голів депутатських фракцій на час розслідування буде столичний міський голова Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що не зважаючи на те, що депутати Київради сьогодні під час таємного голосування не підтримали відставку секретаря Володимира Бондаренка, він має піти у відставку.

«І як би не намагалися деякі сили розбалансувати систему управління в місті, Київрада повинна зробити висновки і працювати! Ухвалювати рішення в інтересах киян і в інтересах розвитку столиці», – додав мер Києва.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що депутати партії «Слуга народу» зібрали необхідну кількість підписів для голосування за звільнення секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Щоби розпочати таємне голосування щодо відставки Бондаренка, необхідно було зібрати 41 підпис, після чого питання має бути винесене на сесію. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у розслідуванні щодо земельної сфери столиці Володимир Бондаренко перебуває у статусі свідка. Київрада 3 квітня підтримала у першому читанні антикорупційний земельний порядок, який встановлює запобіжники у земельних схемах.

Раніше депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом Київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.