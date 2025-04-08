Головна Київ Новини
search button user button menu button

Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку
Володимир Бондаренко з трибуни подякував за довіру та заявив, що ніколи не тримався за крісло
скриншот відео

Володимир Бондаренко з грудня 2020 був секретарем Київської міської ради

Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Володимира Бондаренка під час сесії Київради. 

Бондаренко з трибуни подякував за довіру та заявив, що ніколи не тримався за крісло. 

«Заявляю про дострокове припинення повноважень на посаді заступника міського голови – секретаря Київради відповідно до своєї заяви. Прошу колег, які не підтримали мою відставку, підтримати її зараз», – сказав він.

За відставку секретаря Київради Володимира Бондаренка проголосував 81 депутат, один утримався, жодного – проти. Володимир Бондаренко з грудня 2020 був секретарем Київської міської ради.

Формувати порядок денний та вести наступні пленарні засідання Київради, засідання президії та погоджувальної ради голів депутатських фракцій на час розслідування буде столичний міський голова Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що не зважаючи на те, що депутати Київради сьогодні  під час таємного голосування не підтримали відставку секретаря Володимира Бондаренка, він має піти у відставку.  

«І як би не намагалися деякі сили розбалансувати систему управління в місті, Київрада повинна зробити висновки і працювати! Ухвалювати рішення в інтересах киян і в інтересах розвитку столиці», – додав мер Києва.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що депутати партії «Слуга народу» зібрали необхідну кількість підписів для голосування за звільнення секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Щоби розпочати таємне голосування щодо відставки Бондаренка, необхідно було зібрати 41 підпис, після чого питання має бути винесене на сесію. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у розслідуванні щодо земельної сфери столиці Володимир Бондаренко перебуває у статусі свідка. Київрада 3 квітня підтримала у першому читанні антикорупційний земельний порядок, який встановлює запобіжники у земельних схемах. 

Раніше депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом Київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

Теги: Віталій Кличко Володимир Бондаренко звільнення місто прослуховування розслідування документи партії депутат Київрада Андрій Вітренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Прослушка» у кабінеті «тіньового рішали» Дениса Комарницького пролила світло на цинічні корупційні схеми столичної влади
«Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького Столиця
12 березня, 10:55
Над столицею збивають ворожі БпЛА
У Києві працює ППО
12 березня, 01:14
Парламентарі мають розглянути законопроєкт про компенсації військовим у другому читанні
Рада підтримала законопроєкт про компенсації військовим за невикористану відпустку
13 березня, 12:53
Масштабна пожежа у Північній Македонії
У Північній Македонії оголошено жалобу за загиблими в пожежі в нічному клубі
17 березня, 07:02
Активність Сонця з 19 по 21 березня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 19-21 березня: якою буде сонячна активність
19 березня, 07:59
Молодь зустріла протестом новину про повернення режисера Андрія Білоуса до своїх обов'язків
Скандал у Молодому театрі: столична влада готова використати поліграф для встановлення істини
18 березня, 19:26
За словами Фіцо, увесь санкційний список Європейського союзу, може бути скасовано в найближчі тижні або місяці
Продовження санкцій проти Росії: Фіцо поставив умову ЄС
20 березня, 19:52
Комісія з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Київської міської ради затвердила звіт Департаменту культури КМДА
У столиці функціонує 21 комунальний театр. Чи знали про це кияни?
2 квiтня, 09:02
Анна Трінчер запевнила, що не мала на меті когось образити, а жартувала
Анна Трінчер побувала в місті на Тернопільщині і спровокувала скандал
5 квiтня, 19:12

Новини

Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку
Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку
Київрада не підтримала відставку секретаря Бондаренка
Київрада не підтримала відставку секретаря Бондаренка
Будівництво метро на Виноградар: суд оштрафував «Київметробуд» на 78 млн грн
Будівництво метро на Виноградар: суд оштрафував «Київметробуд» на 78 млн грн
Депутатка «Удару» відповіла, чи голосуватимуть члени партії за звільнення Бондаренка
Депутатка «Удару» відповіла, чи голосуватимуть члени партії за звільнення Бондаренка
Під КМДА зібралися кияни, які вимагають звільнення секретаря Бондаренка (фото)
Під КМДА зібралися кияни, які вимагають звільнення секретаря Бондаренка (фото)
Київрада розпочала процедуру таємного голосування за відставку секретаря Бондаренка
Київрада розпочала процедуру таємного голосування за відставку секретаря Бондаренка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
45K
Скандал у Львові: пасажир маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
31K
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»
23K
10 років тверезості: матір віцепрезидента Венса вшанували у Білому домі
17K
Уряд США помилився з прогнозом: А​​кції Tesla стрімко падають

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua