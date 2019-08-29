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    Отримав опіки кінцівок: у Києві чоловіка ледь не вбила електронна сигарета

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    Отримав опіки кінцівок: у Києві чоловіка ледь не вбила електронна сигарета

    Медики забрали чоловіка до опікового відділення лікарні

    27 серпня у киянина в сумці вибухнула електронна сигарета.

    Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва у Facebook.

    Близько 20-ї години, патрульні отримали виклик про нещасний випадок на проспекті Перемоги. Заявник розповів, що він, будучи пасажиром, їхав в автомобілі Skoda і під час руху у нього в сумці вибухнула електронна сигарета.

    Водій швидко зупинив автомобіль та викликав патрульних і медиків, адже пасажир отримав травми. 

    Патрульні, які перші прибули на місце події, надали травмованому чоловіку домедичну допомогу. Візуально, у нього були опіки кінцівок обох рук.

    Медики забрали чоловіка до опікового відділення лікарні для детального огляду. 

    Інспектори викликали на місце події слідчо-оператив ну групу для з'ясування усіх обставин події.

    водій автомобіль Facebook
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