Отримав опіки кінцівок: у Києві чоловіка ледь не вбила електронна сигарета



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Медики забрали чоловіка до опікового відділення лікарні

27 серпня у киянина в сумці вибухнула електронна сигарета.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва у Facebook.

Близько 20-ї години, патрульні отримали виклик про нещасний випадок на проспекті Перемоги. Заявник розповів, що він, будучи пасажиром, їхав в автомобілі Skoda і під час руху у нього в сумці вибухнула електронна сигарета.

Водій швидко зупинив автомобіль та викликав патрульних і медиків, адже пасажир отримав травми.



Патрульні, які перші прибули на місце події, надали травмованому чоловіку домедичну допомогу. Візуально, у нього були опіки кінцівок обох рук.

Медики забрали чоловіка до опікового відділення лікарні для детального огляду.



Інспектори викликали на місце події слідчо-оператив ну групу для з'ясування усіх обставин події.