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Убивство Ірини Фаріон: депутат Львівської міськради розповів нові подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Убивство Ірини Фаріон: депутат Львівської міськради розповів нові подробиці
19 липня ексдепутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла в лікарні після замаху
фото з відкритих джерел

Правоохоронці вже мають підозрюваного у нападі на мовознавицю

Під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали, бо не було світла. Про це розповів депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич в етері телеканалу «Київ24».

Посадовець розповів, що жив через дім від Фаріон, поблизу місця вчинення злочину. За словами депутата, в цьому мікрорайоні встановлені камери відеоспостереження, однак на момент нападу вони не працювали через відключення електроенергії.

Однак у деяких працівників ОСББ були камери спостереження, що працювали на акумуляторах, завдяки чому вдалося отримати деяку інформацію про цей злочин.

«У нас дійсно є деяка інформація, вже зібрана з голів ОСББ, з відеонагляду, яка передається правоохоронним органам. Але, на жаль, не так, як хотілося б, через відключення світла», – зауважив Зінкевич.

Також він підтвердив, що правоохоронці вже мають підозрюваного: «Коли камери спостереження працювали, то дійсно було зафіксовано особу, яка, за свідченнями людей, може виявитися підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон».

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

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Теги: вбивство напад Ірина Фаріон

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