Повістки поштою. До чого приготуватися військовозобов’язаним після 16 липня

До 16 липня, згідно з новим законом про мобілізацію, більшість чоловіків і жінки з медичною та фармацевтичною спеціальностями мають оновити свої дані

На адресу проживання, яка вказана при оновленні даних, тепер може надійти повістка із запрошенням на уточнення даних та проходження військово-лікарської комісії

17 липня, після завершення терміну оновлення даних, представники ТЦК і СП надсилатимуть громадянам повістки поштою із запрошенням на проходження військово-лікарської комісії, а далі в разі, якщо ВЛК визнає людину придатною до військової служби, наступним кроком може стати вручення мобілізаційного розпорядження (або як його ще називають – «бойової повістки»). Про це йдеться у матеріалі «Главкома».

Повістки поштою надсилатимуться з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання або реєстрації. Такі повістки не потребуватимуть обов’язкового особистого вручення в руки під підпис. Підтверджувати вручення буде поштовий оператор.

Повістка вважатиметься врученою у день, коли:

людина отримала її, і це підтверджує інформація або документи від поштового оператора;

у поштовому відділенні поставили відмітку про те, що призовник відмовився її отримати;

на пошті поставили відмітку, що військовозобов’язаного немає за адресою місця проживання.

Якщо повістка не отримана, вона повертається до ТЦК, і працівники вже звертаються до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи. На виконання цього прохання надається п’ять днів. Якщо ж правоохоронні органи протягом цього терміну не зможуть знайти особу, вони повідомляють про це ТЦК.

Далі ТЦК надсилає останнє попередження – вимогу ще одним рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Днем вручення такої вимоги вважається дата її вручення під розписку засобами поштового зв’язку або день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи про неможливість вручення вимоги особі.

У разі невиконання вимоги протягом 10 днів, ТЦК може звернутися до суду з проханням про обмеження у праві керування автомобілем. Щоправда, законодавство передбачило винятки – позбавити людину такої можливості не можна, якщо авто є для нього основним джерелом заробітку або в родині є людина з інвалідністю.

Також тепер поліція має право затримувати військовозобовʼязаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до ТЦК. Для оформлення протоколу час затримання в поліції обмежується трьома годинами. Для з’ясування особи чи обставин правопорушення – до 72 годин.

Якщо ж повістка таки була вручена за всіма правилами, аби явитися до ТЦК, особі дається не менше, ніж 14 днів, від дати, коли повістка була відправлена (не отримана!).

До 16 липня, згідно з новим законом про мобілізацію, більшість чоловіків і жінки з медичною та фармацевтичною спеціальностями мають оновити свої дані. Ця процедура стосується:

військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років;

призовників та резервістів;

осіб з відстрочкою та заброньованих;

військовозобов'язаних жінок.

Тим, хто вже оновлював свої дані до вступу в дію закону про мобілізацію (18 травня), треба зробити це повторно.

Нагадаємо, військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік.

До слова, деякі жінки також мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану.