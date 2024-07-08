Головна Країна Політика
search button user button menu button

Влада шукає нову локацію для лікарні «Охматдит»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Влада шукає нову локацію для лікарні «Охматдит»
Росіяни пошкодили ракетою лікарню «Охматдит»
фото: Telegram/МВС

Наслідки атаки по «Охматдиту» буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів

Через руйнування будівлі дитячої лікарні «Охматдит» влада розпочала пошук нового місця для її розташування. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, дав доручення знайти та розглянути нові локації для переїзду працівників і пацієнтів «Охматдиту» президент Володимир Зеленський.

За словами прем’єра, наслідки цієї атаки буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів. Наразі низка міністерств будуть опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.

«Весь день триває розбір завалів. На місці працюють рятувальники. Всім постраждалим надається допомога. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки по всій Україні загинуло понад 30 людей, більше сотні постраждалих», – написав Шмигаль.

8 фото
На весь екран
Наслідки ракетного удару по Києву
фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

До слова, російська ракета у Кривому Розі ракета влучила у будівлю гірничодобувного підприємства.

Як повідомлялося, на місцях влучань продовжують працювати понад тисяча рятувальників і працівників комунальних служб.

Читайте також: 

Теги: Кабмін прем’єр-міністр Денис Шмигаль лікарня Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйновано та пошкоджено три трансформаторні підстанції у Києві після російських ударів
Ракетний удар по Києву. ДТЕК зробив заяву
Сьогодні, 18:00
Росіяни ракетою влучили в київську лікарню «Охматдит»
Удар по дитячій лікарні. Міноборони РФ назвало реакцію українців «істерикою»
Сьогодні, 15:02
Сезонні ярмарки у Києві: через спеку заборонено продаж низки продуктів
Сезонні ярмарки у Києві: через спеку заборонено продаж низки продуктів
3 липня, 16:31
Служба безпеки затримала підозрюваних, які готували провокації у Києві
У Києві затримано «активістів», які готували низку провокацій після Дня Конституції
1 липня, 10:11
До вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний киянин
На столичній Оболоні чоловік потрощив шість авто (фото)
19 червня, 15:29
Учасники Маршу рівності вирішили провести акцію на вулицях Києва, але неподалік укриття
КиївПрайд 2024: організатори визначилися із місцем проведення акції
12 червня, 15:01
Наталуха зазначає, що сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом
Законопроєкт про економічне бронювання зареєстровано у Раді
12 червня, 12:50
Обвинувачений викрав пляшку французького коняка Martell Cordon Bleu вартістю 5 тис. грн
Вкрав елітний коньяк із «Сільпо». Суд відправив у тюрму переселенця, якого «біс попутав»
12 червня, 11:30
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі
У столиці чоловік кинув гранату у фасад будинку: поліція повідомила нові деталі
10 червня, 10:13

Політика

Влада шукає нову локацію для лікарні «Охматдит»
Влада шукає нову локацію для лікарні «Охматдит»
Україна скликає Радбез ООН через російську атаку по «Охматдиту»
Україна скликає Радбез ООН через російську атаку по «Охматдиту»
Зеленський привітав Військово-морські сили із професійним святом (відео)
Зеленський привітав Військово-морські сили із професійним святом (відео)
Україна закликала Болгарію не використовувати тему війни в політичних цілях
Україна закликала Болгарію не використовувати тему війни в політичних цілях
Чи погодиться Україна на посередництво третьої країни у війні з РФ? Банкова відповіла
Чи погодиться Україна на посередництво третьої країни у війні з РФ? Банкова відповіла
Навіщо Євросоюзу Україна та Молдова. Румунський експерт знайшов оригінальне пояснення
Навіщо Євросоюзу Україна та Молдова. Румунський експерт знайшов оригінальне пояснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
13K
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
11K
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
8462
Професор-технолог пояснила, з чого роблять білий шоколад
8067
Ніяке це не ППО. Момент удару російською ракетою по «Охмадиту» потрапив на відео
7262
У Києві пролунав гучний вибух

Новини

Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Сьогодні, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Вчора, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Вчора, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua