Влада шукає нову локацію для лікарні «Охматдит»

Наслідки атаки по «Охматдиту» буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів

Через руйнування будівлі дитячої лікарні «Охматдит» влада розпочала пошук нового місця для її розташування. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, дав доручення знайти та розглянути нові локації для переїзду працівників і пацієнтів «Охматдиту» президент Володимир Зеленський.

За словами прем’єра, наслідки цієї атаки буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів. Наразі низка міністерств будуть опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.

«Весь день триває розбір завалів. На місці працюють рятувальники. Всім постраждалим надається допомога. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки по всій Україні загинуло понад 30 людей, більше сотні постраждалих», – написав Шмигаль.

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Наслідки ракетного удару по Києву фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

До слова, російська ракета у Кривому Розі ракета влучила у будівлю гірничодобувного підприємства.

Як повідомлялося, на місцях влучань продовжують працювати понад тисяча рятувальників і працівників комунальних служб.