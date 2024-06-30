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У Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху
Обоє підлітків, що впали з 16-го поверху, були 2009 року народження
фото з відкритих джерел

Трагічний інцидент трапився на вулиці Жилянській

У Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху й загинули. Імовірно, вони вчинили самогубство. Про це повідомила пресслужба поліції Києва в коментарі hromadske.

Спочатку про інцидент стало відомо з місцевих Telegram-каналів. За їхніми даними, подія трапилася на вулиці Жилянській. Обоє підлітків були 2009 року народження.

Поліція підтвердила цю інформацію. За словами правоохоронців, уже розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Решту деталей обіцяють надати згодом.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва 15-річний юнак випав із вікна багатоповерхівки. Поліція проводить розслідування цього інциденту. 

Раніше в Києві чоловік, намагаючись вчинити самогубство, ліг на колію швидкісного трамваю. Відповідне відео з'явилося у соцмережах 11 червня. Подія сталася на вул. Любомира Гузара. На відео видно, як на пів оголений чоловік ліг головою на трамвайні рейки і тим самим заблокував рух громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік заліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції, коли правоохоронці намагалися його затримати.

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Теги: Київ діти смерть самогубство

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