Вбивство Фаріон: «Свобода» дасть $10 тис. за інформацію про вбивцю мовознавиці

Сьогодні, 22 липня, мешканці та гості Львова прощаються з народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон

Кошти надає осередок Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у США

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» надасть $10 тис. за інформацію про вбивцю народної депутатки VII скликання, мовознавиці Ірини Фаріон, що допоможе слідству. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі партії.

««Свободівці» просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про вбивцю Ірини Фаріон, звертатись у поліцію. Тому, хто надасть дані, що допоможуть знайти нападника чи встановити його місцеперебування, обіцяють фінансову винагороду», – йдеться у повідомленні.

Представниця американського осередку партії Наталія Ющук уточнила, що кошти надає осередок ВО «Свобода» у США.

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Зауважимо, що у розшук оголошено чоловіка, який може бути причетним до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Прикмети розшукуваного: вік – близько 20 років; зріст – 170-180 см; худорлявої статури.

Нагадаємо, сьогодні у Львові проходить прощання з народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Мешканці та гості Львова прямують до місця прощання. «Главком» веде трансляцію.

Кореспондент «Главкома» повідомив, що до процесії прибула швидка допомога. Ймовірно, людям стало погано через сильну спеку.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.