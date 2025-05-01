Міносвіти пояснило присвоєння звання звинуваченому у домаганнях режисеру Білоусу

Позбавити людину звання можуть у разі притягнення її до кримінальної відповідальності

24 квітня Атестаційна колегія МОН ухвалила узагальнене рішення про присвоєння вчених звань для 513 людей

Міністерство освіти не мало підстав для того, щоб відхилити подання про надання вченого звання доцента режисеру та викладачу університету Карпенка-Карого Андрію Білоусу, якого звинувачують у домаганнях. Про це йдеться у заяві міністерства, інформує «Главком».

У заяві зазначається, що 24 квітня Атестаційна колегія МОН ухвалила узагальнене рішення про присвоєння вчених звань для 513 людей.

Тобто колегія не розглядала індивідуальних рішень щодо кожного окремого кандидата, а натомість працювала над зведеним переліком, який подали заклади освіти. На момент ухвалення рішень у колегії МОН не було жодних документів, які б були підставою для відхилення цих рішень.

Водночас у МОН припускають, що якщо щодо будь-якого кандидата з’являться «офіційно задокументовані обставини, які можуть впливати на можливість присвоєння вченого звання», то міністерство може почати службову перевірку і скасувати надане звання.

Також наголошується, що позбавити людину звання можуть у разі притягнення її до кримінальної відповідальності.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

10 лютого люди зібралися на акцію біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Пізніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам. 14 березня стало відомо, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус повернувся до виконання обовʼязків в театрі.

Також викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого та заслуженого діяча мистецтв Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки.

Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

До слова, відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2025 року, Андрію Білоусу надано вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.