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Лише троє чоловіків призовного віку звернулися до Центру повернення українців у Німеччині за пів року роботи

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Лише троє чоловіків призовного віку звернулися до Центру повернення українців у Німеччині за пів року роботи
України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції
фото: Reuters

За шість місяців центр у Берліні отримав близько 60 звернень, більшість українців готові повернутися додому лише після завершення бойових дій

Консультаційний центр Unity Hub Berlin, створений для підтримки українців у Німеччині, за пів року отримав близько 60 звернень щодо можливого повернення в Україну. Лише три запити надійшли від чоловіків призовного віку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке видання Rheinische Post, дані якого також наводить Welt.

За інформацією видання, статистику надали посольство України в Німеччині та консультаційний центр Unity Hub Berlin, який відкрився у квітні 2026 року.

Найчастіше до центру зверталися українці пенсійного віку. При цьому більшість запитів стосувалася отримання інформації про умови повернення, доступні програми підтримки та можливості облаштування життя в Україні.

Водночас переважна частина заявників поки не планує повертатися додому через війну.

«Переважна більшість заявників розглядає можливість повернення лише після остаточного припинення активних бойових дій та стабілізації безпекової ситуації в Україні», – йдеться у звіті центру.

Станом на 28 жовтня 2026 року Unity Hub Berlin також не мав підтверджених статистичних даних про те, скільки людей після консультацій фактично розпочали підготовку до повернення в Україну.

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, станом на кінець травня в країні перебували понад 1,3 млн українських біженців. Серед них майже 266 тис. чоловіків віком від 23 до 60 років.

Водночас ці цифри не свідчать про те, що всі чоловіки цієї вікової категорії підлягають мобілізації. Частина з них може мати законні підстави для звільнення від військової служби.

Unity Hub Berlin відкрили у квітні 2026 року за підтримки урядів України та Німеччини. Центр покликаний допомагати українцям підтримувати зв'язок із батьківщиною, отримувати інформацію про можливості працевлаштування, освіти та соціального забезпечення.

Установа також консультує громадян щодо документів, відновлення професійної діяльності та перспектив повернення після завершення війни.

Водночас статистика звернень до одного консультаційного центру не відображає загальних намірів усіх українських біженців у Німеччині.

За даними дослідження Європейського агентства з питань притулку, у 2025–2026 роках лише близько 20% опитаних українців у Німеччині заявляли про готовність повернутися додому або схилялися до такого рішення. Серед людей віком понад 65 років цей показник становив 40%, а серед українців віком від 18 до 44 років – 17%.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про заклик глави МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля до українських чоловіків призовного віку повернутися на батьківщину. Міністр також заявив про готовність Берліна співпрацювати з Києвом у питаннях обміну інформацією про українських громадян, які проживають у Німеччині.

Крім того, Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас нові правила передбачають додаткові вимоги для військовозобов'язаних чоловіків, які вперше прибувають до ЄС. Особи, що вже перебувають під тимчасовим захистом, зберігають відповідний статус.

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Теги: посольство українці статистика Німеччина

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