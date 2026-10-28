Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Загальнодержавна біда»: Бенюк розповів про російську мову в київських театрах

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Богдан Бенюк вважає, що в Україні вже 35 років триває русифікація
колаж: glavcom.ua

Богдан Бенюк викрив театри, де артисти за лаштунками говорять російською

Народний артист України, художній керівник Театру на Подолі Богдан Бенюк заявив, що артисти українських театрів поза сценою говорять російською мовою. В інтерв’ю «Главкому» актор розкрив назви цих закладів.

За словами Богдана Бенюка, чимало артистів починають говорити російською мовою, коли опускається завіса після вистави. Водночас це стосується й працівників, не лише трупи.

Тож Бенюк стверджує, що за лаштунками столичних Театру Франка та Театру на Подолі, керівником якого є сам артист, деякі актори говорять російською мовою. «Уявляєте, є! І в театрі Франка, і в Театрі на Подолі. От тільки вистава закінчується, зразу: «Вася, давай, спускай штахеты». І не тільки робочі так говорять, але й артисти між собою», – заявив він.

На думку народного артиста, русифікація в Україні триває й досі. «Насправді вже 35 років русифікація продовжується. Вона зникла лише на три місяці у 2022 році. Держава на це не звертає уваги. А в українця не вистачає міці ставити жорстко це питання», – додав він.

Тож Богдан Бенюк вважає, що політики мовного омбудсмена недостатньо – необхідна мовна поліція. «У нас є мовний омбудсмен. Але що він сам-один зробить, якщо не має ніяких важелів. Наприклад, у Литві і прибалтійських країнах була мовна поліція. Люди скажуть: «О, думки буржуазного націоналіста Бенюка. Нам ще не вистачало зараз під час війни такого». І воно знову буде тягнутися, як і тягнеться. Це біда загальнодержавна», – вважає актор.

Нагадамо, художній керівник Театру на Подолі, народний артист Богдан Бенюк запропонував в інтерв’ю «Главкому» впровадити мовну поліцію в Україні. На думку Богдана Бенюка, аби створити україномовне середовище в країні, необхідно застосовувати жорсткі правила зі штрафами та звільненнями. Зокрема, таких впроваджень потребують й театри.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» Богдан Бенюк також розповідав, якою він бачить українізацію. Крім створення мовної поліції, артист наголосив на питанні контролю мови у школах, держустановах, Адміністрації президента, а також театрах. 

Читайте також:

Теги: Богдан Бенюк мова Київ столиця Театр Франка театр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День української писемності та мови відзначається з 1997 року
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Росіяни знову атакували Північний міст у столиці
Росія влучила в дорогу на Північному мосту в Києві
4 жовтня, 10:39
Фрідріх Мерц прибув до Києва вранці 4 жовтня потягом
Зеленський показав перші кадри зустрічі з Мерцом у Києві
4 жовтня, 12:28
Вологість повітря у Києві становить 84 %
Якість повітря у Києві 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 08:15
Установки здатні самостійно виявляти та супроводжувати ціль завдяки машинному зору й технологіям штучного інтелекту
Понад 12 турелей стали на захист Києва: як працює нова система ППО
6 жовтня, 10:52
Жителям Києва варто ощадливо використовувати електроенергію
У Києві та області екстрені відключення світла скасовано
9 жовтня, 11:40
Національний природний парк «Голосіївський» створено відповідно до Указу президента України Віктора Ющенка від 27 серпня 2007 року
Резервні джерела питної води для столиці: «Київводоканал» заявив про конфлікт із Міндовкілля
12 жовтня, 21:57
Замість платанів на Прорізній тепер зростають клени Фрімана
«Київзеленбуд» замінив загиблі платани на Прорізній: що посадили натомість
16 жовтня, 18:39
Наслідки російської атаки на Київ
Балістична атака на Київ: є загибла, постраждало 15 людей (оновлено)
Вчора, 08:20

Шоу-біз

«Загальнодержавна біда»: Бенюк розповів про російську мову в київських театрах
«Загальнодержавна біда»: Бенюк розповів про російську мову в київських театрах
Співачка Олена Тополя пояснила, чому раніше співала російською
Співачка Олена Тополя пояснила, чому раніше співала російською
«Для нас це стало несподіванкою». Діти Степана Гіги відреагували на скандал навколо його пісень
«Для нас це стало несподіванкою». Діти Степана Гіги відреагували на скандал навколо його пісень
Скандал навколо пісень Степана Гіги. Блогер розкрив нові деталі та підтримав Fiїnkа
Скандал навколо пісень Степана Гіги. Блогер розкрив нові деталі та підтримав Fiїnkа
«Зросійщення відбулося, коли я переїхала до Києва». Відома ведуча зробила відверту заяву
«Зросійщення відбулося, коли я переїхала до Києва». Відома ведуча зробила відверту заяву
Радіодиктант 2026. Які зірки долучилися до флешмобу
Радіодиктант 2026. Які зірки долучилися до флешмобу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
84K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua