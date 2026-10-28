«Загальнодержавна біда»: Бенюк розповів про російську мову в київських театрах

Богдан Бенюк вважає, що в Україні вже 35 років триває русифікація

Богдан Бенюк викрив театри, де артисти за лаштунками говорять російською

Народний артист України, художній керівник Театру на Подолі Богдан Бенюк заявив, що артисти українських театрів поза сценою говорять російською мовою. В інтерв’ю «Главкому» актор розкрив назви цих закладів.

За словами Богдана Бенюка, чимало артистів починають говорити російською мовою, коли опускається завіса після вистави. Водночас це стосується й працівників, не лише трупи.

Тож Бенюк стверджує, що за лаштунками столичних Театру Франка та Театру на Подолі, керівником якого є сам артист, деякі актори говорять російською мовою. «Уявляєте, є! І в театрі Франка, і в Театрі на Подолі. От тільки вистава закінчується, зразу: «Вася, давай, спускай штахеты». І не тільки робочі так говорять, але й артисти між собою», – заявив він.

На думку народного артиста, русифікація в Україні триває й досі. «Насправді вже 35 років русифікація продовжується. Вона зникла лише на три місяці у 2022 році. Держава на це не звертає уваги. А в українця не вистачає міці ставити жорстко це питання», – додав він.

Тож Богдан Бенюк вважає, що політики мовного омбудсмена недостатньо – необхідна мовна поліція. «У нас є мовний омбудсмен. Але що він сам-один зробить, якщо не має ніяких важелів. Наприклад, у Литві і прибалтійських країнах була мовна поліція. Люди скажуть: «О, думки буржуазного націоналіста Бенюка. Нам ще не вистачало зараз під час війни такого». І воно знову буде тягнутися, як і тягнеться. Це біда загальнодержавна», – вважає актор.

Нагадамо, художній керівник Театру на Подолі, народний артист Богдан Бенюк запропонував в інтерв’ю «Главкому» впровадити мовну поліцію в Україні. На думку Богдана Бенюка, аби створити україномовне середовище в країні, необхідно застосовувати жорсткі правила зі штрафами та звільненнями. Зокрема, таких впроваджень потребують й театри.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» Богдан Бенюк також розповідав, якою він бачить українізацію. Крім створення мовної поліції, артист наголосив на питанні контролю мови у школах, держустановах, Адміністрації президента, а також театрах.