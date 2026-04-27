Паркування зі знижкою 90% у Києві: хто може платити менше та як оформити пільгу

Отримати знижку можуть усі, хто сплачує податки до міського бюджету столиці

У столиці запрацювала нова система лояльності для водіїв, які наповнюють міський бюджет. Відтепер платники податків можуть оформити абонементи на паркування зі знижкою до 90%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Пільга доступна в застосунку «Київ Цифровий». Система автоматично перевіряє статус користувача через спеціальний шлюз обміну даними з Державною податковою службою.

Як працює знижка:

Верифікація: для підтвердження статусу достатньо авторизуватися через «Дію» або BankID. Процес перевірки триває до двох годин.

Право на знижку мають не лише кияни з реєстрацією, а всі, хто сплачує податки до бюджету Києва. Це наймані працівники столичних компаній, ФОПи та власники нерухомості у місті.

Навіть мінімальна сума сплачених податків дає право на знижку.

«Ми побудували безпечний шлюз обміну даними. Навіть якщо людина сплатила символічну суму податків – вона вже вважається платником і може скористатися цією пропозицією», – пояснив Костянтин Усов.

Абонементи діють за принципом підписки та покривають різні локації: від спальних районів до паркувальних майданчиків по всьому місту. Очікується, що така модель стимулюватиме водіїв відмовлятися від стихійного паркування та уникати штрафів.

Нагадаємо, з 27 квітня в Києві оновили погодинні тарифи на паркування. Вартість залежить від зони і становить від 10 до 40 грн за годину.