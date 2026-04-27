Паркування зі знижкою 90% у Києві: хто може платити менше та як оформити пільгу

Ірина Міллер
фото: КМДА

У столиці запрацювала нова система лояльності для водіїв, які наповнюють міський бюджет. Відтепер платники податків можуть оформити абонементи на паркування зі знижкою до 90%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  заяву заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Пільга доступна в застосунку «Київ Цифровий». Система автоматично перевіряє статус користувача через спеціальний шлюз обміну даними з Державною податковою службою.

Як працює знижка:

  • Верифікація: для підтвердження статусу достатньо авторизуватися через «Дію» або BankID. Процес перевірки триває до двох годин.
  • Право на знижку мають не лише кияни з реєстрацією, а всі, хто сплачує податки до бюджету Києва. Це наймані працівники столичних компаній, ФОПи та власники нерухомості у місті.
  • Навіть мінімальна сума сплачених податків дає право на знижку.

«Ми побудували безпечний шлюз обміну даними. Навіть якщо людина сплатила символічну суму податків – вона вже вважається платником і може скористатися цією пропозицією», – пояснив Костянтин Усов.

Абонементи діють за принципом підписки та покривають різні локації: від спальних районів до паркувальних майданчиків по всьому місту. Очікується, що така модель стимулюватиме водіїв відмовлятися від стихійного паркування та уникати штрафів.

Нагадаємо, з 27 квітня в Києві оновили погодинні тарифи на паркування. Вартість залежить від зони і становить від 10 до 40 грн за годину.

Читайте також

Захід «Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026» відбудеться у столиці цими вихідними
Транспорт у Києві 5 квітня змінить рух через півмарафон: перелік маршрутів
3 квiтня, 17:04
Вартість проїзду у маршрутці з Ірпеня до Києва
Проїзд з Ірпеня до Києва подорожчав до 80 грн: пасажири нарікають на відсутність альтернативи
6 квiтня, 10:15
У Києві працює ППО
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
16 квiтня, 02:41
Знишений ракетним ударом будинок у Подільському районі
Ракета РФ знищила приватний будинок у Подільському районі (відео)
16 квiтня, 10:23
Наразі відомо про п’ятьох загиблих
Стрілянина у Києві: Зеленський назвав кількість загиблих
18 квiтня, 19:13
У кінотеатрі «Жовтень» стався інцидент під час ЛГБТ-кінофестивалю
У Києві під час ЛГБТ-кінофестивалю чоловік розлив невідому рідину посеред кінотеатру: деталі
21 квiтня, 13:27
«Бумбокс» готує два концерти у Києві
«Бумбокс» анонсував два концерти у Києві вперше з початку вторгнення: чого чекати глядачам
22 квiтня, 15:59
Олександр Григорович, якого весь двір знав як «дядю Сашу», врятував 12-річного хлопчика від куль терориста
Теракт у Києві. Створено петицію про вшанування двірника, який загинув, рятуючи хлопчика
23 квiтня, 13:43
Виставка закарпатських художників Івана та Лариси Бровді «Букет Кохання»
Куди сходити у Києві 27 квітня – 3 травня: дайджест культурних подій
25 квiтня, 19:06

Новини

На Вишгородщині автівка знесла бетонну електроопору, пасажирка авто у лікарні
На Вишгородщині автівка знесла бетонну електроопору, пасажирка авто у лікарні
Паркування зі знижкою 90% у Києві: хто може платити менше та як оформити пільгу
Паркування зі знижкою 90% у Києві: хто може платити менше та як оформити пільгу
Пограбування із застосуванням сльозогінного газу на Нивках: суд виніс вирок злочинцю
Пограбування із застосуванням сльозогінного газу на Нивках: суд виніс вирок злочинцю
Розібрали на запчастини: двоє студентів затримано за викрадення авто з прокатного сервісу
Розібрали на запчастини: двоє студентів затримано за викрадення авто з прокатного сервісу
На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
На Київщині через негоду без світла залишаються 20 тисяч родин
На Київщині через негоду без світла залишаються 20 тисяч родин

Новини

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
