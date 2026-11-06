Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада

7 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться новорічний концерт унікального проєкту «Мій Music Hall», створеного продюсеркою Оленою Мозговою

Цими вихідними, 7-8 листопада, у Києві буде чимало цікавих подій. Зокрема, у Палаці «Україна» пройде великий концерт «Мій Music Hall» із топовими українськими зірками. Театр ім. Лесі Українки покаже вибухову комедію «Занадто одружений таксист», а театр «Золоті Ворота» запрошує на незвичну постановку Hamlet TBD. Також варто завітати на виставки: у Київській картинній галереї презентують ретроспективу робіт Віктора Григорова «Життя», а в Музеї театрального мистецтва можна побачити унікальні ескізи сценографів XX століття на виставці «Спільна сцена».

«Главком» зібрав найцікавіші події Києва на ці вихідні, які варто відвідати.

Зміст

Концерти

Масштабний концерт проєкту «Мій Music Hall»

7 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться новорічний концерт унікального проєкту «Мій Music Hall», створеного продюсеркою Оленою Мозговою. За словами продюсерки, на глядачів чекає нестандартна режисура, яскраві постановки, особлива атмосфера, сучасні хіти і легендарні композиції від топових артистів.

Зірковий склад артистів: Verka Serduchka, Ірина Білик, Zlata Ognevich, Melovin, Kazka, Віталій Козловський, Shumei, Анна Трінчер, Freedom Jazz та багато інших зірок.

Квитки можна придбати за посиланням.

Коли: 7 листопада, 17:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт гурту «Сусіди стерплять»

У столичному клубі Atlas відбудеться концерт гурту «Сусіди стерплять» – одного з найсамобутніших і найвибуховіших дуетів сучасної української альтернативної сцени.

На глядачів чекає оновлена програма з головними хітами («Залежність», «Дівчинка панк», «Дівчина з порнхабу», «Забудуться жалі», «Космос твоїх очей») та прем'єрами нових треків.

Подія має важливу благодійну складову: частину коштів від продажу квитків спрямують на підтримку Збройних сил України.

Коли: 7 листопада.

Місце проведення: Клуб Atlas (вул. Січових Стрільців, 37-41).

Концерт гурту «Мотор’ролла» у Docker Pub

Легенди українського року – гурт «Мотор’ролла» – виступлять у столиці з драйвовою програмою своїх головних хітів. Музиканти, які понад 30 років на сцені, виконають перевірені часом чесні рок-композиції («8 колір», «Надихай», «Не дзвонила, не заходила», «Жар-птиця», «Колись»). Подія має також благодійну мету – підтримку українських військових.

Коли: 7 листопада, 19:00.

Місце проведення: Докер Паб (Docker Pub), вул. Богатирська, 25.

Виставки

Виставка Віктора Григорова «Життя»

3 листопада Національний музей «Київська картинна галерея» презентує масштабну ретроспективу українського художника-нонконформіста Віктора Григорова. Експозиція досліджує, як в одному митці уживалися автор монументальних робіт (мозаїк, вітражів, рельєфів) та творець вишуканих полон у жанрі ню.

На виставці представлені рідкісні ранні твори майстра, ескізи до відомих проєктів та чуттєві фемінні образи кінця 1990-х – початку 2000-х років.

Коли: листопад-грудень.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Тимчасово постійно»

5 листопада в Музеї української діаспори відкрилася виставка сучасних художників «Тимчасово постійно».

Назва проєкту натякає на суперечність між тимчасовістю та сталістю – стан, який став особливо відчутним у сучасному світі. Виставка об’єднає роботи митців, які пропонують власні погляди на цей досвід.

Коли: до 6 грудня.

Місце проведення: Музей української діаспори, вулиця Князів Острозьких, 40-б.

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна. Автор переосмислює класичні біблійні та міфологічні сюжети через призму сучасності й українського досвіду війни, де звичні символи набувають нового значення.

Роботи Євгенія Щукіна вирізняються особливою пластикою тіл, рельєфними мазками й глибиною емоцій – від ніжності до тривоги та пам'яті про втрати.

Коли: жовтень – листопад, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Спільна сцена»

У Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України стартувала масштабна виставка «Спільна сцена», яка презентує роботи видатних сценографів XX століття. Виставка присвячена культурному взаємопроникненню та спільній оптиці української й єврейської традицій у візуальному вимірі театру. Серед експонатів представлено:

ескізи Матвія Драка для Театру Франка (1920–1940);

ескізи костюмів Михайла Глейзера до знакових вистав «Енеїда» (1986) та «Тев'є-Тевель» (1989);

роботи Нісона Шифріна для театру «Березіль» Леся Курбаса;

твори Михайла Френкеля, Віктора Гукайла та кубіста Марка Епштейна (Культур-Ліга);

вертеп Ірини Уварової з вистави Київського міського театру ляльок «Все буде гаразд» (1994).

Коли: працює з 4 листопада.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9.

Виставка «Дмитро Нагурний. Віддзеркалення»

До 80-річчя від дня народження Дмитра Нагурного відкрили виставку в галереї «Ню Арт». Ретроспектива охоплює понад 50 років творчості живописця, графіка та монументаліста – від ранніх студентських робіт 1960-х до пізніх творів 2010-х.

Експозиція демонструє різноманіття технік і жанрів митця. Серед них – олійний і акриловий живопис, енкаустика й темпера, графічні начерки кульковою ручкою та тушшю, фотоколажі та плакатна графіка. Є, зокрема, роботи, які осмислюють Чорнобильську катастрофу, київські та мандрівні пейзажі, сакральні й міфологічні образи тощо.

Ця виставка дає змогу побачити повну палітру художньої спадщини майстра, чий творчий пошук єднав класичні традиції, авангард і глибоке філософське осмислення буття, – говорять у галереї.

Коли: з 9 жовтня до 14 листопада.

Місце проведення: Галерея «Ню Арт», вул. Михайла Грушевського, 28/2.

Музичні та літературні вечори

Концерт під зорями Viva la musica. Kreschatyk choir

Київський Планетарій, в рамках власного мистецького проєкту ARTSpace, разом з музикантами Khreschatyk choir представляють повнокупольний концерт під зорями у форматі 360⁰ Viva la musica.

Viva la musica – яскравий калейдоскоп вишуканої, всесвітньовідомої та улюбленої музики для всіх поколінь. Від неймовірного Джоакіно Россіні до Короля поп-музики Майкла Джексона, від зірки Бродвею Джорджа Гершвіна до неповторного Фредді Меркьюрі.

Унікальні аранжування, яскраві композиції, сучасні та нестандартні режисерські рішення у віртуозному виконанні хору, солістів та кавер-бенду у концерті-феєрії – Viva La Musica. А візуальний супровід у форматі 360⁰ на найбільшому куполі країни створить неймовірну синергію звуку й світла.

Коли: 7 листопада 2026, 19:30.

Місце проведення: Київський планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Театри

Вистава «Чикаго»

Легендарний світовий бродвейський мюзикл Джона Кандера «Чикаго» (лібрето Фреда Ебба та Боба Фосса за однойменною пʼєсою Морін Даллас Воткінс) – знову на сцені Національної оперети України.

Для когось «Чикаго» – це резонансна історія про пристрасть, кохання, суперечливі рішення, прагнення слави та лабіринти тогочасної правосудної системи. Глядачів чекає динамічний сюжет, впізнавані світові хіти та неповторна атмосфера американо-джазових 1920-х років.

Коли: 7-8 листопада, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Занадто одружений таксист»

Рей Куні – сучасний драматург, визнаний майстер комічних сюжетів повсякденності. Його п’єса «Занадто одружений таксист» знову повертається на сценуТеатру імені Лесі Українки.

Ця історія – кумедне й водночас повчальне попередження для тих, хто ризикує вести «подвійну гру». Головний герой – звичайний таксист із репутацією тихоні та зразкового сім'янина – до певного часу примудрявся провадити паралельне життя: дві дружини, два затишних кубельця і жодної підозри з боку жінок.

Проте ланцюжок безглуздих збігів обставин ставить його ідеальну схему під загрозу викриття. Ризикуючи втратити все, велелюбний авантюрист вмикає максимум винахідливості: на глядачів чекає лавина майстерної брехні, каскад комічних ситуацій та яскраві персонажі.

Коли: 7 листопада, 17:00.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Вистава Hamlet TBD

В основі постановки – п'єса Тома Стоппарда, яка деконструює шекспірівського «Гамлета» та виводить на перший план другорядних персонажів – Розенкранца і Гільденстерна. Вони опиняються у світі, де правила ніхто не пояснив, а майбутнє невідоме. Режисерка Тетяна Костинюк паралелить цей сюжет із досвідом українців під час війни – відчуттям невизначеності, пошуком знаків та намаганням зберегти власну ідентичність. Наскрізною метафорою вистави стануть карти Таро як символ спроб передбачити завтрашній день.

У ролях: Роман Ясіновський, Анастасія Бабій, Ян Корнєв, Дмитро Короленко, Христя Люба, Тетяна Остапенко, Вадим Охоцький, Дарʼя Пльондер, Марія Шуліка.

Коли: 7-8 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.

Моновистава «Про що мовчить жінка»

Жіноче мовчання – це найгучніший крик, який рідко хто здатний почути. Вистава «Про що мовчить жінка?» має благодійну мету та долучається до збору «Будь гучною», організованого ГО «Землячки» на підтримку захисниць. Мета збору – забезпечити 500 захисниць зимовою формою, створеною з урахуванням жіночої анатомії.

Щодня сучасна жінка проживає сотні внутрішніх дуелей: між обов'язком і власним бажанням, щоденною витривалістю та прагненням просто виплакатися, турботою про інших і власною втомою. Але скільки сили, любові та несказаних слів ховається за цим мовчанням?

Поетична моновистава Наталки Денисенко «Про що мовчить жінка?» зриває маски й відкриває те, що роками накопичувалося всередині.

Це справжня вистава-терапія та простір глибокого відновлення! Вона створена не лише для жінок, яким важливо відчути себе почутими й зрозумілими, а й для чоловіків. Це рідкісна можливість зазирнути вглиб жіночої душі, відчути її справжню природу та віднайти нову якість близькості з тими, хто поруч.

У центрі моновистави – акторка Наталка Денисенко, яка через синтез мистецтв створює на сцені занурення у світ щирих емоцій. У виставі лунатиме поезія Наталки Денисенко, Сніжани Божок та багатьох сучасних українських поетів.

Коли: 8 листопада, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Альбатроси»

Комедійна вистава «Альбатроси» створена за п’єсою Фредеріка Строппеля «З життя корисних копалин». Думаєте, що життя після 60-ти нудне і нецікаве? А після 70-ти це взагалі не життя? А у 80 життя вже просто немає? Як би не так! У 60 все тільки починається і чим далі, тим цікавіше! Принаймні, у цьому переконують п’ять неймовірних історій героїв вистави «Альбатроси». От лишень декілька сюжетів... Прибігає ваша дружина додому, вимагає гроші на таксі, хоча мала б приїхати на власному авто, а потім каже, що подарувала усе ваше майно якомусь вкрай симпатичному молодому чоловіку...

Чи ви самі повертаєтесь з похорон друга разом з дружиною і тут дізнаєтесь, що і друг не друг, і дружина не кохана. Принаймні не тільки ваша. Або ж може таки кохана...

Отже ці герої попри свій вік, встигають закохуватись, втрачати і знаходити знову. А ще – ревнувати, ревнувати, ревнувати... І головне – жити на повну. Так, ніби кожен день як останній. Так, ніби все це триватиме вічно. Переконані, у них є чому повчитися, і тим, кому за 20 і тим, кому до 40 років. Адже хайп можна зловити не тільки в інтернеті, а щастя знайти зовсім не в останній моделі смартфона...

Коли: 8 листопада, 17:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.