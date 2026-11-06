Головна Київ Новини
search button user button menu button
1717-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада
У Києві заплановані різноманітні культурні події
колаж: glavcom.ua

7 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться новорічний концерт унікального проєкту «Мій Music Hall», створеного продюсеркою Оленою Мозговою

Цими вихідними, 7-8 листопада, у Києві буде чимало цікавих подій. Зокрема, у Палаці «Україна» пройде великий концерт «Мій Music Hall» із топовими українськими зірками. Театр ім. Лесі Українки покаже вибухову комедію «Занадто одружений таксист», а театр «Золоті Ворота» запрошує на незвичну постановку Hamlet TBD. Також варто завітати на виставки: у Київській картинній галереї презентують ретроспективу робіт Віктора Григорова «Життя», а в Музеї театрального мистецтва можна побачити унікальні ескізи сценографів XX століття на виставці «Спільна сцена».

«Главком» зібрав найцікавіші події Києва на ці вихідні, які варто відвідати.

Зміст

Концерти 

Масштабний концерт проєкту «Мій Music Hall»

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 1

7 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться новорічний концерт унікального проєкту «Мій Music Hall», створеного продюсеркою Оленою Мозговою. За словами продюсерки, на глядачів чекає нестандартна режисура, яскраві постановки, особлива атмосфера, сучасні хіти і легендарні композиції від топових артистів.

Зірковий склад артистів: Verka Serduchka, Ірина Білик, Zlata Ognevich, Melovin, Kazka, Віталій Козловський, Shumei, Анна Трінчер, Freedom Jazz та багато інших зірок.

Квитки можна придбати за посиланням.

Коли: 7 листопада, 17:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт гурту «Сусіди стерплять»

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 2

У столичному клубі Atlas відбудеться концерт гурту «Сусіди стерплять» – одного з найсамобутніших і найвибуховіших дуетів сучасної української альтернативної сцени.

На глядачів чекає оновлена програма з головними хітами («Залежність», «Дівчинка панк», «Дівчина з порнхабу», «Забудуться жалі», «Космос твоїх очей») та прем'єрами нових треків.

Подія має важливу благодійну складову: частину коштів від продажу квитків спрямують на підтримку Збройних сил України.

Коли: 7 листопада.

Місце проведення: Клуб Atlas (вул. Січових Стрільців, 37-41).

Концерт гурту «Мотор’ролла» у Docker Pub

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 3

Легенди українського року – гурт «Мотор’ролла» – виступлять у столиці з драйвовою програмою своїх головних хітів. Музиканти, які понад 30 років на сцені, виконають перевірені часом чесні рок-композиції («8 колір», «Надихай», «Не дзвонила, не заходила», «Жар-птиця», «Колись»). Подія має також благодійну мету – підтримку українських військових.

Коли: 7 листопада, 19:00.

Місце проведення: Докер Паб (Docker Pub), вул. Богатирська, 25.

Виставки 

Виставка Віктора Григорова «Життя»

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 4

3 листопада Національний музей «Київська картинна галерея» презентує масштабну ретроспективу українського художника-нонконформіста Віктора Григорова. Експозиція досліджує, як в одному митці уживалися автор монументальних робіт (мозаїк, вітражів, рельєфів) та творець вишуканих полон у жанрі ню.

На виставці представлені рідкісні ранні твори майстра, ескізи до відомих проєктів та чуттєві фемінні образи кінця 1990-х – початку 2000-х років.

Коли: листопад-грудень.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9. 

Виставка «Тимчасово постійно»

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 5

5 листопада в Музеї української діаспори відкрилася виставка сучасних художників «Тимчасово постійно».

Назва проєкту натякає на суперечність між тимчасовістю та сталістю – стан, який став особливо відчутним у сучасному світі. Виставка об’єднає роботи митців, які пропонують власні погляди на цей досвід.

Коли: до 6 грудня.

Місце проведення: Музей української діаспори, вулиця Князів Острозьких, 40-б.

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 6

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна. Автор переосмислює класичні біблійні та міфологічні сюжети через призму сучасності й українського досвіду війни, де звичні символи набувають нового значення.

Роботи Євгенія Щукіна вирізняються особливою пластикою тіл, рельєфними мазками й глибиною емоцій – від ніжності до тривоги та пам'яті про втрати.

Коли: жовтень – листопад, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок. 

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Спільна сцена»

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 7

У Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України стартувала масштабна виставка «Спільна сцена», яка презентує роботи видатних сценографів XX століття. Виставка присвячена культурному взаємопроникненню та спільній оптиці української й єврейської традицій у візуальному вимірі театру. Серед експонатів представлено:

  • ескізи Матвія Драка для Театру Франка (1920–1940);
  • ескізи костюмів Михайла Глейзера до знакових вистав «Енеїда» (1986) та «Тев'є-Тевель» (1989);
  • роботи Нісона Шифріна для театру «Березіль» Леся Курбаса;
  • твори Михайла Френкеля, Віктора Гукайла та кубіста Марка Епштейна (Культур-Ліга);
  • вертеп Ірини Уварової з вистави Київського міського театру ляльок «Все буде гаразд» (1994).

Коли: працює з 4 листопада.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9.

Виставка «Дмитро Нагурний. Віддзеркалення»

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 8

До 80-річчя від дня народження Дмитра Нагурного відкрили виставку в галереї «Ню Арт». Ретроспектива охоплює понад 50 років творчості живописця, графіка та монументаліста – від ранніх студентських робіт 1960-х до пізніх творів 2010-х.

Експозиція демонструє різноманіття технік і жанрів митця. Серед них – олійний і акриловий живопис, енкаустика й темпера, графічні начерки кульковою ручкою та тушшю, фотоколажі та плакатна графіка. Є, зокрема, роботи, які осмислюють Чорнобильську катастрофу, київські та мандрівні пейзажі, сакральні й міфологічні образи тощо.

Ця виставка дає змогу побачити повну палітру художньої спадщини майстра, чий творчий пошук єднав класичні традиції, авангард і глибоке філософське осмислення буття, – говорять у галереї.

Коли: з 9 жовтня до 14 листопада.

Місце проведення: Галерея «Ню Арт», вул. Михайла Грушевського, 28/2.

Музичні та літературні вечори

Концерт під зорями Viva la musica. Kreschatyk choir 

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 9

Київський Планетарій, в рамках власного мистецького проєкту ARTSpace, разом з музикантами Khreschatyk choir представляють повнокупольний концерт під зорями у форматі 360⁰ Viva la musica.

Viva la musica – яскравий калейдоскоп вишуканої, всесвітньовідомої та улюбленої музики для всіх поколінь. Від неймовірного Джоакіно Россіні до Короля поп-музики Майкла Джексона, від зірки Бродвею Джорджа Гершвіна до неповторного Фредді Меркьюрі.

Унікальні аранжування, яскраві композиції, сучасні та нестандартні режисерські рішення у віртуозному виконанні хору, солістів та кавер-бенду у концерті-феєрії – Viva La Musica. А візуальний супровід у форматі 360⁰ на найбільшому куполі країни створить неймовірну синергію звуку й світла.

Коли: 7 листопада 2026, 19:30.

Місце проведення: Київський планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Театри  

Вистава «Чикаго»

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 10

Легендарний світовий бродвейський мюзикл Джона Кандера «Чикаго» (лібрето Фреда Ебба та Боба Фосса за однойменною пʼєсою Морін Даллас Воткінс) – знову на сцені Національної оперети України.

Для когось «Чикаго» – це резонансна історія про пристрасть, кохання, суперечливі рішення, прагнення слави та лабіринти тогочасної правосудної системи. Глядачів чекає динамічний сюжет, впізнавані світові хіти та неповторна атмосфера американо-джазових 1920-х років. 

Коли: 7-8 листопада, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Занадто одружений таксист»

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 11

Рей Куні – сучасний драматург, визнаний майстер комічних сюжетів повсякденності. Його п’єса «Занадто одружений таксист» знову повертається на сценуТеатру імені Лесі Українки.

Ця історія – кумедне й водночас повчальне попередження для тих, хто ризикує вести «подвійну гру». Головний герой – звичайний таксист із репутацією тихоні та зразкового сім'янина – до певного часу примудрявся провадити паралельне життя: дві дружини, два затишних кубельця і жодної підозри з боку жінок.

Проте ланцюжок безглуздих збігів обставин ставить його ідеальну схему під загрозу викриття. Ризикуючи втратити все, велелюбний авантюрист вмикає максимум винахідливості: на глядачів чекає лавина майстерної брехні, каскад комічних ситуацій та яскраві персонажі.

Коли: 7 листопада, 17:00.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Вистава Hamlet TBD

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 12

В основі постановки – п'єса Тома Стоппарда, яка деконструює шекспірівського «Гамлета» та виводить на перший план другорядних персонажів – Розенкранца і Гільденстерна. Вони опиняються у світі, де правила ніхто не пояснив, а майбутнє невідоме. Режисерка Тетяна Костинюк паралелить цей сюжет із досвідом українців під час війни – відчуттям невизначеності, пошуком знаків та намаганням зберегти власну ідентичність. Наскрізною метафорою вистави стануть карти Таро як символ спроб передбачити завтрашній день.

У ролях: Роман Ясіновський, Анастасія Бабій, Ян Корнєв, Дмитро Короленко, Христя Люба, Тетяна Остапенко, Вадим Охоцький, Дарʼя Пльондер, Марія Шуліка.

Коли: 7-8 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.

Моновистава «Про що мовчить жінка»

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 13

Жіноче мовчання – це найгучніший крик, який рідко хто здатний почути. Вистава «Про що мовчить жінка?» має благодійну мету та долучається до збору «Будь гучною», організованого ГО «Землячки» на підтримку захисниць. Мета збору – забезпечити 500 захисниць зимовою формою, створеною з урахуванням жіночої анатомії.

Щодня сучасна жінка проживає сотні внутрішніх дуелей: між обов'язком і власним бажанням, щоденною витривалістю та прагненням просто виплакатися, турботою про інших і власною втомою. Але скільки сили, любові та несказаних слів ховається за цим мовчанням?

Поетична моновистава Наталки Денисенко «Про що мовчить жінка?» зриває маски й відкриває те, що роками накопичувалося всередині.

Це справжня вистава-терапія та простір глибокого відновлення! Вона створена не лише для жінок, яким важливо відчути себе почутими й зрозумілими, а й для чоловіків. Це рідкісна можливість зазирнути вглиб жіночої душі, відчути її справжню природу та віднайти нову якість близькості з тими, хто поруч.

У центрі моновистави – акторка Наталка Денисенко, яка через синтез мистецтв створює на сцені занурення у світ щирих емоцій. У виставі лунатиме поезія Наталки Денисенко, Сніжани Божок та багатьох сучасних українських поетів.

Коли: 8 листопада, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Альбатроси»

Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада фото 14

Комедійна вистава «Альбатроси» створена за п’єсою Фредеріка Строппеля «З життя корисних копалин». Думаєте, що життя після 60-ти нудне і нецікаве? А після 70-ти це взагалі не життя? А у 80 життя вже просто немає? Як би не так! У 60 все тільки починається і чим далі, тим цікавіше! Принаймні, у цьому переконують п’ять неймовірних історій героїв вистави «Альбатроси». От лишень декілька сюжетів... Прибігає ваша дружина додому, вимагає гроші на таксі, хоча мала б приїхати на власному авто, а потім каже, що подарувала усе ваше майно якомусь вкрай симпатичному молодому чоловіку...

Чи ви самі повертаєтесь з похорон друга разом з дружиною і тут дізнаєтесь, що і друг не друг, і дружина не кохана. Принаймні не тільки ваша. Або ж може таки кохана...

Отже ці герої попри свій вік, встигають закохуватись, втрачати і знаходити знову. А ще – ревнувати, ревнувати, ревнувати... І головне – жити на повну. Так, ніби кожен день як останній. Так, ніби все це триватиме вічно. Переконані, у них є чому повчитися, і тим, кому за 20 і тим, кому до 40 років. Адже хайп можна зловити не тільки в інтернеті, а щастя знайти зовсім не в останній моделі смартфона...

Коли: 8 листопада, 17:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Теги: Київ вихідні відпочинок вистава виставка музеї театр монумент Ірина Білик музей будинок правила Наталка Денисенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Недороге житло знаходить нових мешканців швидко, а ось у преміальному сегменті власникам доводиться йти на поступки
Чи подешевшає оренда житла в Києві цієї осені: несподіваний прогноз
7 жовтня, 09:47
У Києві злетіли ціни на таксі після зупинки метро
У Києві злетіли ціни на таксі після зупинки метро
8 жовтня, 19:43
Джамала: «Ніхто не знає, як пройде ніч»
«Вночі завмираємо, наче перед монстром». Джамала порівняла життя у Києві з фільмом жахів
15 жовтня, 12:39
Наслідки російської атаки на Київ
Атака на Київ 20 жовтня: постраждала 21 людей, є загибла (оновлено)
20 жовтня, 21:49
ВДНГ витратить майже 11 млн грн на новорічне оформлення та розваги
Мільйони на ялинку та розваги: кому ВДНГ довірив «Зимову країну»
22 жовтня, 13:42
Під час канікул важливо дбати про емоційний стан дітей, наголошують у КМДА
Осінні канікули у школах Києва: які заходи заплановано для дітей та вчителів
23 жовтня, 15:21
Стрільця затримали на місці злочину
Стрілянина у Святошинському районі Києва: затриманому повідомлено про підозру
26 жовтня, 16:46
Фахівці Шевченківського ШЕУ проводитимуть поточний ремонт підземного пішохідного переходу
Підземний перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито на ремонт
4 листопада, 12:21
Рішення про початок опалювального сезону міська влада ухвалила за кілька днів до очікуваного різкого зниження температури
Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків столиці ще чекають на тепло
Вчора, 12:54

Новини

У Києві оголошено четверту повітряну тривогу за день
У Києві оголошено четверту повітряну тривогу за день
Закликала перекинути автобус: заарештовано 22-річну фігурантку сутичок у Петропавлівській Борщагівці
Закликала перекинути автобус: заарештовано 22-річну фігурантку сутичок у Петропавлівській Борщагівці
«Київводоканал» повідомив про стан водопостачання та каналізації в столиці
«Київводоканал» повідомив про стан водопостачання та каналізації в столиці
Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада
Куди піти в Києві цими вихідними: найцікавіші культурні події 7-8 листопада
Обшуки в «Київтеплоенерго»: правоохоронці вилучають документи Плану стійкості столиці
Обшуки в «Київтеплоенерго»: правоохоронці вилучають документи Плану стійкості столиці
Сутички в Петропавлівській Борщагівці: оголошено підозру 18-річному хлопцю, який бив авто Нацгвардії
Сутички в Петропавлівській Борщагівці: оголошено підозру 18-річному хлопцю, який бив авто Нацгвардії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
95K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
50K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua