Паркування на зелених зонах у Києві: покрокова інструкція для свідків порушення

Ірина Міллер
За паркування на зеленій зоні у Києві передбачено штраф від 340-1360 грн
фото: Київзеленбуд
«Київзеленбуд» наголошує, що паркування на зелених зонах завдає місту реальної шкоди

У столиці посилюють контроль за дотриманням правил паркування в зелених зонах. Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» нагадало водіям, що залишати автомобілі на газонах суворо заборонено, а за такі дії передбачена адміністративна відповідальність та суворі штрафи. Про це повідомляє «Главком».

Чому паркування на газонах нищить екологію міста

Комунальники наголошують, що ця заборона – не формальність. Автомобілі на газонах завдають місту серйозної екологічної та матеріальної шкоди. Зокрема, колеса нищать траву й коріння рослин, а ущільнений колесами ґрунт перестає пропускати кисень і воду. Крім того, в дощову погоду зелені зони перетворюються на багнюку, яку автівки потім розносять дорогами столиці, а влітку цей бруд перетворюється на пил, яким дихають кияни. Не менш небезпечним є і забруднення землі залишками моторної оливи та антифризу.

Що робити, якщо ви помітили «героя паркування»?

У «Київзеленбуді» закликають киян не бути байдужими до знищення міського простору та оперативно реагувати на порушення. Якщо ви стали свідком паркування на газоні, алгоритм дій наступний:

  • Зафіксуйте порушення – зробіть чітке фото або відео, де видно автомобіль, його номери та сам факт паркування на зеленій зоні.
  • Повідомте правоохоронців – викликайте Національну поліцію або звертайтеся до інспекторів з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва.

«Повага до міського простору починається з простих речей – зокрема й відповідального паркування. Збереження зелених зон допомагає підтримувати чистоту, комфорт та належний стан нашого міста», – резюмували в комунальному об'єднанні.

Нагадаємо, дослідження міської інфраструктури показало неочікувані результати: центральні райони виявилися зеленішими за деякі спальні масиви. За даними аналітиків, найзеленішими районами Києва є Солом’янський і Святошинський – в обох показник озеленення сягає 51%. Це райони, де парки, сквери та газони займають понад половину всієї території.

