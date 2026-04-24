У Києві змінюються тарифи на паркування: як отримати знижку

Для громадян-платників податків у Києві запроваджують майже 90% знижку на паркування

Із 27 квітня 2026 рку в Києві почнуть діяти нові тарифи на послуги користування майданчиками для платного паркування КП «Київтранспарксервіс». Одночасно для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету столиці, запроваджують нову послугу – підписку на паркування у форматі пільгових місячних абонементів. Про це повідомляє «Главком» із почиланням на КМДА.

Повідомляється, що з 8:00 27 квітня 2026 року вартість погодинного паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» становитиме:

у І зоні – 40 грн за годину,

у ІІ зоні – 30 грн за годину,

у ІІІ зоні – 10 грн за годину.

Як платити на 90% менше?

Водночас для громадян-платників податків у місті запроваджують майже 90% знижку на місячну підписку на паркування. Її вартість становитиме:

ІІІ зона – 299 грн на місяць,

ІІ зона – 999 грн на місяць,

весь Київ без обмежень – 1499 грн на місяць.

Як оформити знижку?

Знижку можуть отримати фізичні особи, які мають оподатковуваний дохід або інші об’єкти оподаткування та сплачують податки: найманих працівників, ФОП, осіб, які отримують інші оподатковувані доходи, власників майна, за яке передбачена сплата податків, а також працюючих пенсіонерів. Студенти можуть належати до цієї категорії лише за наявності оподатковуваного доходу.

Із 27 квітня в Києві почнуть діяти нові тарифи на послуги користування майданчиками для платного паркування інфографіка: КМДА

Для підтвердження статусу платника податків місто впроваджує цифровий механізм верифікації в застосунку Київ Цифровий. Там користувачі зможуть не лише підтвердити право на знижку, а й оформити підписку на паркування. Після активації вона одразу закріплюватиметься за номером автомобіля, тож щоразу окремо розпочинати паркування в застосунку не потрібно. Інспектор одразу бачитиме інформацію про оплату.

До кінця 2026 року один платник податків зможе оформлювати не більше двох абонементів на місяць без підтвердження прав на автомобіль.

Важливо, що разом із тарифами оновлено межі паркувальних зон.

Нагадаємо, у столиці впорядкують використання та обслуговування автоматичних дорожніх стовпців (болардів) на територіях з обмеженим в’їздом. Таке рішення прийняли 26 березня на пленарному засіданні Київради, воно передбачає облік усіх болардів, які встановлені в Києві, визначення відповідального балансоутримувача, а також їх включення до єдиної міської системи автоматизованого управління.